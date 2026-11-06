Цілком адекватні експерти й трампісти кажуть, що Трамп може продовжувати правити, нескінченно використовуючи вето, закони не затверджуватимуть, демократи нічого не доб’ються. Адже для подолання вето президента, яке він може накласти на будь-який закон, потрібні дві третини сенату й палати представників.

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Насправді не все так райдужно для містера Вето. Розгляньмо варіант 1:

Демократи хочуть проштовхнути закон, який не подобається Трампу. Наприклад, виділити фінансову та військову допомогу Україні. Але Трамп, звісно, накладе вето, хоча обидві палати проголосують за більшістю голосів. Що роблять демократи? Беруть важливий для Трампа закон. Наприклад, бюджет для міністерства оборони США. Ой, вибачте, міністерства війни. Треба виділити гроші лише на зарплати військовослужбовцям. На розробку нових озброєнь, на закупівлю боєприпасів. І туди, дрібним шрифтом, у підпункті вписуємо: виділити стільки-то грошенят і Україні. І ще передати "Томагавки". Ось, будь ласка, товаришу Трампе, підпишіть бюджет для Пентагону! Куди він подінеться? Ну, може, звісно, накласти вето. Ну, Конгрес скаже: гаразд, Пентагону грошей не бачити. Чекаємо на підпис президента. А солдати хочуть їсти. Заводи Локхид Мартин чекають на гроші для виробництва. А Трамп у долі. А вони підкинули йому грошей на вибори. "Та ти що, не підписуєш?". Що відповість Трамп? Там допомога Україні, не підпишу? Ну серйозно.

Ну гаразд, варіант номер Б. Якщо варіант номер 1 не пройшов.

Подолати вето не так складно. Візьмімо найоптимістичніший варіант. У сенаті вже є 54 голоси зі 100. Ще чекаємо на результати в 2 штатах, але, схоже, демократи переможуть. Тобто 56. Для подолання вето потрібно 67 голосів. Тобто треба перетягнути 11 голосів із 44, щоб проголосували проти вето Трампа. В умовах, коли Трамп уже токсичний для республіканців. Коли голосувати не разом із ним – це плюс до твоєї виборчої карми, а не мінус. Невже так неможливо переконати одного з чотирьох?

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У нижній палаті ситуація аналогічна. Уже точно є 253 демократи. Прогнозують майже напевно 260+. Якщо раптом усі пройдуть, це буде 278, до 290 зовсім трохи. На 30 голосів більше, ніж прогнозують зараз. І на 12 більше за найоптимістичнішим варіантом. Тобто 30 із 75 за прогнозами чи 12 із 57 за оптимістичним варіантом? Вам здається це неможливим? Мені – ні.

Мені здається, на нас чекають цікаві часи. У хорошому сенсі. І оптимістичні для України. Я дуже сподіваюся.

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