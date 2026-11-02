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"Міркую не емоціями, а результатом": Лубінець відповів на закиди щодо "теплого" спілкування з російською омбудсменкою

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
819
"Міркую не емоціями, а результатом": Лубінець відповів на закиди щодо "теплого" спілкування з російською омбудсменкою
Дмитро Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на критику щодо надто доброзичливого спілкування з російською омбудсменкою. Посадовець пояснив, що вважає емоційну реакцію на таких зустрічах пріоритетом, адже зосереджений на практичних результатах.

Про це Лубінець розповів під час пресконференції за підсумками гуманітарної місії. Інформацію про домовленість із російською стороною зібрав OBOZ.UA.

Під час обговорення цієї ситуації йому радили не стримувати емоцій під час особистої зустрічі з російською колегою. Зокрема, пропонували висловити їй усе, що накопичилося, навіть у різкій формі.

Однак Лубінець пояснив, що його поведінка на таких зустрічах зумовлена не особистим ставленням до співрозмовниці, а необхідністю виконувати посадові обов’язки. Насамперед прагне домовлятися про конкретні кроки, які можуть дати результат для України.

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"Забрати зразу, домовитись про наступні евакуації, гуманітарні місії, обмінні процеси і саме в такій послідовності. Поки я на цій посаді, я міркую не емоціями, а результатом. Якщо результат є, його оцінюйте", – зазначив посадовець.

Режим тиші, який діяв з 27 жовтня до 1 листопада в окупованих Олешках на Херсонщині, завершився. За цей час українській стороні вдалося доставити гуманітарну допомогу місцевим жителям і вивезти з міста цивільних, які хотіли евакуюватися.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна та Росія виконали домовленості щодо гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Під час операції вдалося доставити місцевим жителям гуманітарну допомогу, організувати виїзд людей за обраними ними напрямками та провести репатріаційні заходи.

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