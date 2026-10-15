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"Мінімальна вимога": Зеленський анонсував відновлення ударів по НПЗ Росії і назвав умову, за якої їх буде припинено

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 3,0 т.
"Мінімальна вимога": Зеленський анонсував відновлення ударів по НПЗ Росії і назвав умову, за якої їх буде припинено
Зеленський анонсував відновлення ударів по НПЗ Росії. Джерело: Wikipedia.

Після триденної перерви Україна скасовує обмеження та відновлює атаки на російські нафтопереробні заводи. Пауза в ударах по російській енергетиці була зроблена на прохання Сполучених Штатів.

Однак, поки Київ дотримувався домовленостей, Росія продовжувала терор. Про це в інтерв’ю виданню Financial Times повідомив президент України Володимир Зеленський.

Тиск США та проблеми з розвідданими

Глава держави підкреслив, що Україна в односторонньому порядку зробила крок до деескалації. Втім, країна-агресор РФ продовжувала завдавати масованих ударів по українській енергосистемі та вбивати мирних громадян.

Зеленський розкрив подробиці закулісних переговорів та складнощів, з якими зіткнулася Україна за ці три дні. За його словами, представники США погрожували українським військовим повним припиненням постачання розвідданих, якщо атаки на російську енергетику не припиняться.

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Згодом американська сторона пояснила виниклі проблеми "технічним збоєм". У цей же період українські сили зіткнулися з обмеженнями в роботі терміналів Starlink, що суттєво ускладнило операції на фронті та удари по військових об’єктах РФ. Версію про випадкову несправність системи президент України відкинув.

Незважаючи на тимчасовий мораторій на удари по НПЗ з боку України, Київ залишився без стандартних американських попереджень про запуски російських балістичних ракет.

Головна умова Києва

Відповідаючи на запитання про те, чи готова Україна знову тимчасово припинити удари по російських НПЗ, якщо Росія продовжить атакувати українську інфраструктуру, Зеленський озвучив чітку позицію.

Піти на такий крок Україна погодиться лише в обмін на постачання додаткових американських ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot. Глава держави підкреслив, що передача засобів захисту для українських міст і повітряного простору — це "мінімальна вимога" для будь-яких подібних пауз у майбутньому.

Нагадаємо, Зеленський зазначав, що українські військові не завдавали нових ударів по російських нафтопереробних заводах, незважаючи на те, що супротивник продовжував обстріли об’єктів енергетики та цивільних об’єктів.

Як писав OBOZ.UA, прем’єр-міністр Італії Джордж Мелоні розкритикувала підхід Дональда Трампа. Вона наголосила, що капітуляція України не може бути "миром", а домовленість президента США про постачання російського дизельного палива пов’язана зі значними ризиками.

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