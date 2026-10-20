Мерц заявив, що США більше не беруть участі в фінансуванні оборони України. Відео

США більше не беруть участі у фінансуванні оборони України та закупівлі військового обладнання для неї. Тепер європейським країнам та іншим союзникам доводиться самостійно забезпечує фінансування української оборони, попри значне навантаження на їхні бюджети.

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Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю Bloomberg. Канцлер наголосив, що європейські країни продовжують підтримувати Україну та мають намір робити це доти, доки не завершиться війна.

США більше не беруть участі в обороні України

На запитання ведучої, чи насправді США є союзником Росії проти України, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не став категорично це заявляти. Але він наголосив, що Сполучені Штати припинили фінансувати закупівлю озброєння для Києва.

"З початку минулого року коаліція охочих, об'єднана з європейців та багатьох неєвропейських партнерів, за винятком США, платить за Україну. З початку минулого року США більше не роблять внеску в оборону України з погляду оборони та постачання обладнання", – констатував Мерц.

Європа взяла фінансування на себе

Мерц заявив, що Німеччина та інші союзники України в Європі й за її межами продовжують фінансувати оборону України без допомоги Вашингтона.

За словами канцлера, ці витрати лягають на бюджети країн, які допомагають Києву, значним фінансовим навантаженням. Однак союзники планують продовжувати підтримку до завершення війни.

"Це справді велике навантаження на наші бюджети, це справді важлива справа для Європейського Союзу. Але ми це робимо і намагаємося продовжувати робити це, поки не закінчиться ця жахлива війна", – сказав канцлер.

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Мерц закликав не недооцінювати загрозу з боку Росії

Окремо канцлер Німеччини застеріг європейські країни від недооцінювання російської загрози.

Він заявив, що Москва прагне не лише домогтися територіальних здобутків в Україні, а й дестабілізувати політичний порядок у Європі.

"Люди не бачать, якою насправді є мета Росії. Йдеться не лише про територіальні здобутки в Україні. Вони бояться демократії, відкритих суспільств та успіху європейської інтеграції", – сказав Мерц.

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Канцлер зазначив, що намагається переконувати президента США Дональда Трампа під час кожної зустрічі: стабільна Європа як сильний міжнародний партнер відповідає і американським інтересам.

Європа намагається посилити власну оборону

Мерц також заявив, що європейські країни працюють над тим, щоб зменшити залежність від США у сфері безпеки.

За його словами, Європа має стати достатньо сильною, щоб самостійно захищати себе в межах НАТО.

Водночас Bloomberg зазначає, що європейські країни постали перед перспективою й надалі самотужки підтримувати Україну без допомоги з боку США. Наразі вони продовжують дію санкцій проти Москви та наполягають на тому, що Київ не повинен поступатися територіями в рамках мирного врегулювання.

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Водночас в Європі усвідомлюють, що найближчим часом вони не зможуть компенсувати американські можливості у сфері протиповітряної оборони та обміну розвідувальними даними. До того ж у кількох європейських столицях наближається напружений виборчий період.

Мерц зазначив, що європейські уряди усвідомили всю серйозність ситуації, в якій опинилися, і наразі проводять реформування сфери оборони, щоб здобути більшу незалежність.

"Ми почули цей тривожний сигнал. І ми намагаємося досягти такого стану, який зробить нас достатньо сильними, щоб конкурувати та самостійно захищати себе в межах НАТО", – сказав Мерц.

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