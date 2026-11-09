Мерц пригрозив заблокувати семирічний бюджет ЄС без гарантій усіх країн фінансувати Україну – FT

Німеччина може заблокувати бюджет Європейського Союзу на 2028–2034 роки, якщо всі країни ЄС не погодяться надавати Україні фінансову допомогу. Про це попередив федеральний канцлер Фрідріх Мерц.

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У листі до президента Євроради Антоніу Кошти він заявив, що йдеться про економічні зобов'язання, які охоплюватимуть 2027-й і подальші роки. Із текстом, написаним очільником німецького уряду, ознайомилося видання Financial Times.

Лист був відправлений напередодні неформальної зустрічі лідерів ЄС у Дубліні (Ірландія), призначеної на 12 та 13 листопада.

Політик підкреслив, що двостороння допомога Україні "розподіляється нерівномірно та надається переважно лише кількома членами ЄС".

"Колективне зобов'язання всіх нас без винятку справедливо долучитися до покриття дефіциту фінансування України є необхідною передумовою для розв'язання цього питання й обговорення будь-яких інших питань, особливо тих, що мають фінансові наслідки", – зазначив Мерц.

Нагадаємо, що проти фінансових внесків для Києва виступили чотири європейські держави: Угорщина, Словаччина, Болгарія, Чехія. Вони є чистими отримувачами бюджету ЄС, а Німеччина – найбільшим чистим донором. Ситуацію ускладнюють майбутні вибори в кількох країнах блоку (зокрема в Італії та Польщі), після яких шлях до консенсусу може стати ще важчим.

Мерц наголосив, що європейці "повинні знайти рішення, яке підтримають усі країни-члени і яке забезпечить Україні надійну багаторічну перспективу фінансування з 2028 року", зокрема для сплати відсотків за непогашеним боргом.

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Як писав OBOZ.UA:

– Наприкінці жовтня Велика Британія пообіцяла Києву додаткову фінансову підтримку на 10 млрд фунтів стерлінгів. Із цієї суми 7 млрд передбачено на економічну підтримку протягом наступних трьох років, а ще 3 млрд – на експортну підтримку, переважно для постачання необхідної зброї.

– Уже у 2027 році Україна ризикує зіткнутись із критичним скороченням фінансування від міжнародних партнерів поза межами Європейського Союзу. За прогнозами Європейської комісії, обсяг цієї підтримки може впасти майже вп'ятеро (із 19 млрд євро у 2026-му до лише 4 млрд у 2027-му).

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