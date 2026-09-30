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Мерц після зустрічі з Лавровим оцінив, чи готова Росія до миру

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 2,8 т.
Мерц після зустрічі з Лавровим оцінив, чи готова Росія до миру
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оцінив результати зустрічі глав МЗС Росії та Німеччини. За словами глави уряду, коментарі міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова після переговорів з його німецьким колегою свідчать про те, що Москва не зацікавлена у "серйозному діалозі".

Мерц заявив, що Росія прагне не до переговорів, а до подальшої ескалації. Про це Мерц заявив на пресконференції в Берліні, повідомляє Politico.

Несподіваний контакт в ООН і реакція Москви

Перша з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році зустріч міністрів закордонних справ двох країн відбулася на полях ООН. У ній взяли участь глава МЗС Німеччини Йоганн Вадепюль і Сергій Лавров.

Однак після завершення переговорів російський міністр висловив зневажливі оцінки, заявивши, що позиції Вадепюля не містили "нічого нового".

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"Вадепюль розклав свої нотатки й зачитав текст, який повністю повторює те, що Німеччина щодня публічно й офіційно доносить через своїх лідерів. Я відверто сказав йому... вони могли б просто поговорити по телефону і запропонувати нам прочитати їхні офіційні заяви", – прокоментував зустріч Лавров.

Відповідь Мерца

Реагуючи на випади російського дипломата, Мерц підкреслив, що така риторика Кремля лише підтверджує відсутність реального бажання припинити війну.

"Подальша оцінка Росією цієї зустрічі показала, що Росія, судячи з усього, абсолютно не зацікавлена в серйозних переговорах на даний час", – заявив німецький канцлер.

Він також додав, що за нинішніх обставин Німеччина зробить усе можливе для продовження підтримки України – не лише військової, а й політичної, фінансової та економічної.

Фрідріх Мерц, у свою чергу, підтвердив незмінність ключових вимог Німеччини до Кремля: повне припинення російського вторгнення; обов’язкова участь європейських країн в обговоренні умов припинення війни; надання Україні чіткого шляху до членства в Європейському Союзі.

Нагадаємо, влада країни-агресора Росії продовжує використовувати агресивну риторику на адресу України і мріє перетворити сусідню країну на "буферну зону". Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що це необхідно зробити для того, щоб в Україні не було "русофобського, агресивного неонацистського режиму".

Як повідомляв OBOZ.UA, у Кремлі знову розповіли про нібито палке бажання Росії закінчити війну проти України. Прес-секретар диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито прагне до мирного врегулювання і сподівається на відновлення переговорів у форматі Україна – Росія – США.

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