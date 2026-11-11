Мерц може здзвонитися з Путіним після переговорів в Абу-Дабі: про що говоритимуть

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Александр Стубб"Дуже добре підготовлений": Стубб розкрив, який "сигнал" дав Путін під час розмови щодо УкраїниБлизнюки Візлі з "Гаррі Поттера" звернулися до українців у складні часи та запропонували "чудовий спосіб відволіктися"Близнюки Візлі з "Гаррі Поттера" звернулися до українців у складні часи та запропонували "чудовий спосіб відволіктися"Зниклу 16-річну українку знайшли мертвою у Нідерландах: тіло виявили у водіЗниклу 16-річну українку знайшли мертвою у Нідерландах: тіло виявили у водіУкраїнській чемпіонці світу з боксу запропонували змінити громадянство. Яка країна і що відповіла спортсменкаУкраїнській чемпіонці світу з боксу запропонували змінити громадянство. Яка країна і що відповіла спортсменкаМонтаж сонячних панелей. ІлюстраціяСонячні панелі для будинку коштують вже як автомобіль: за скільки років окупляться та чи допоможуть при блекаутахУ Москві відбувся саміт ОДКБ: Вірменію позбавили права голосу в організаціїУ Москві відбувся саміт ОДКБ: Вірменію позбавили права голосу в організаціїВілла за $250 тис., Porsche Cayenne і мільйони на рахунках дружини: що відомо про статки родини прокурора Максима КутергиВілла за $250 тис., Porsche Cayenne і мільйони на рахунках дружини: що відомо про статки родини прокурора Максима КутергиУкраїна уразила російський ракетний корабель у Балтійському морі: усі подробиціУкраїна уразила російський ракетний корабель у Балтійському морі: усі подробиціНайкращий футболіст збірної України відмовився виступати в Україні й поїхав за кордонНайкращий футболіст збірної України відмовився виступати в Україні й поїхав за кордонІлюстрація - продаж автоВ Україні переписали правила продажу авто: хто заплатить 23% податку
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Мерц може здзвонитися з Путіним після переговорів в Абу-Дабі: про що говоритимуть

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
330
Мерц може здзвонитися з Путіним після переговорів в Абу-Дабі: про що говоритимуть
Фрідріх Мерц. Джерело: сторінка Мерца в Facebook

В уряді Німеччини заявили, що контакт між канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом і російським диктатором Володимиром Путіним "став більш імовірним". Можливості "діалогу" між Мерцем і Путіним нібито зросли після завершення переговорів в Абу-Дабі. Зокрема, канцлер ФРН може зателефонувати ватажку Кремля. Більш імовірною вважається зустріч на саміті G20 у грудні.

Так чи так, про можливість такого спілкування заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус. Своєю чергою видання Die Zeit, посилаючись на "джерела у Берліні", зазначає, що в Абу-Дабі була досягнута "домовленість щодо основних принципів врегулювання" війни в Україні.

Що кажуть у Мерца

Штефан Корнеліус також посилається на переговори, де сторони досягли "розуміння щодо основних принципів майбутніх домовленостей". Тепер "це розуміння буде доведене і до російського лідера, і на цій основі можуть розвиватися переговори", сказав речник німецького уряду.

Читайте також
Іван ЧерленськийІван Черленський
26,1 т.
"Кожна п'ядь російської землі буде повернена": Мединський "замахнувся" на території України після перемовин в Абу-Дабі
26,1 т.
"Кожна п'ядь російської землі буде повернена": Мединський "замахнувся" на території України після перемовин в Абу-Дабі
Віталій ПортниковВіталій Портников
12,4 т.
Навіщо Україні зустрічатися з шахраями
12,4 т.
Навіщо Україні зустрічатися з шахраями
Іван ЧерленськийІван Черленський
7,7 т.
Україна зникла з порядку денного можливого саміту Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна: медіа розкрили подробиці
7,7 т.
Україна зникла з порядку денного можливого саміту Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна: медіа розкрили подробиці

За словами Корнеліуса, європейські держави разом зі США та Україною "домовилися про чотири принципи" подальших переговорів щодо припинення війни.

Першочерговим є принцип, що переговори "мають бути зосереджені на мирі в Україні", і "лише потім на європейській та трансатлантичній безпеці". Також зазначається, що будь-яка угода "може бути досягнута лише на основі консенсусу між усіма союзниками по НАТО".

Однак ці принципи не були узгоджені з Росією, констатує Die Zeit.

Сам Мерц заявив, що не відмовиться від зустрічі, якщо Путін поїде до Маямі на саміт G20.

Окремо видання уточнює, що в Кремлі також заявили про відкритість до контактів з європейськими лідерами, і що особисто "Путін готовий до спілкування з Мерцом".

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі розпочалися 10 листопада. Причому перший день зустрічі тривав близько 4,5 години, після чого сторони домовилися продовжити роботу наступного ранку.

Перед тристоронньою зустріччю відбулися консультації за участю представників України, європейських країн, НАТО та Єврокомісії. До них також долучилися спеціальні представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Серед головних тем обговорення були припинення вогню, безпекові гарантії для України та кроки для завершення війни. Зокрема, Віткофф наголосив, що будь-які домовленості між Києвом і Москвою мають поважати суверенітет і територіальну цілісність України, а також передбачати гарантії безпеки для неї.

Та помічник російського диктатора Володимир Мединський, який в Абу-Дабі очолював делегацію РФ, стверджує, що за підсумками перемовин сторони обмінялися позиціями, однак порозуміння вдалося досягти не з усіх питань.

Схожі теми
Переговори США та РосіїПереговори Росії та УкраїниПереговори України та СШАУкраїнаРосіяНімеччинаСШАЄвропаЄвропейський Союз (ЄС)Фрідріх МерцФрідріх МерцВолодимир ПутінВолодимир Путін
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!