"Мені набридло": Клінтон розкритикував Трампа через "загравання" з Путіним. Відео

Колишній президент США Білл Клінтон розкритикував чинного очільника Білого дому Дональда Трампа за політику щодо Росії. Він заявив, що американський лідер відмовився від підтримки України та знову почав зближуватися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Відео дня

Про це повідомляє Clash Report. Клінтон також наголосив, що його обурює ставлення Вашингтона до партнерів.

Клінтон дорікнув Трампу через зближення з Путіним

Під час виступу Клінтон заявив, що його обурює ставлення США до союзників, з якими, за його словами, поводяться зневажливо.

"І ось, буквально минулого тижня, Трамп нарешті зробив те, чим погрожував ще під час своєї першої передвиборчої кампанії: "кинув" Україну і знову почав загравати з Путіним", – заявив колишній лідер Сполучених Штатів.

Нагадаємо, все почалося з того, що Дональд Трамп домовився з Володимиром Путіним про збільшення постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Український лідер Володимир Зеленський назвав цю угоду "слабким рішенням".

РЕКЛАМА

Згодом Трамп заявив, що Зеленський має сам прагнути домовленостей про завершення війни. Американський президент пояснив свою позицію значними витратами США та європейських країн на підтримку України й попередив, що без угоди ситуація може погіршитися.

Раніше OBOZ.UA також писав, що, за словами Трампа, повномасштабна війна Росії проти України могла б завершитися за один день, якби російський генерал не припустився помилки під час наступу на Київ. Глава Білого дому вважає, що російська танкова колона звернула з бетонної дороги на сільськогосподарські угіддя й застрягла в багнюці.

Головні історії дня