Меланія Трамп збере представників Росії та України у Білому домі: дата і подробиці

Перша леді США Меланія Трамп збере в Білому домі представників Росії та України. У четвер, 5 листопада об 11:00 ранку вона виступить із промовою щодо припинення вогню в Олешках Херсонської області.

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Про це повідомили на офіційному вебсайті Білого дому.

Що відомо

У Білому домі наголосили, що ця подія є надзвичайно важливим моментом в історії Америки.

"Перша леді Меланія Трамп виступить із промовою щодо припинення вогню в Олешках об 11:00 ранку за східним часом у четвер, 5 листопада 2026 року, у Білому домі", – йдеться в матеріалі.

Там також нагадали, що Меланія Трамп самостійно ініціювала домовленості про припинення вогню між Україною та Росією в Олешках для забезпечення гуманітарної місії. "Це досягнення знаменує собою безпрецедентну дипломатичну ініціативу першої леді США", – йдеться в матеріалі.

Що передувало

На Херсонщині за сприяння першої леді США Меланії Трамп відбулася гуманітарна операція з евакуації з Олешок цивільного населення.

Для проведення евакуації людей було оголошено локльний режим припинення вогню, що розпочався з 3:00 27 жовтняі тривав до 22:59 1 листопада 2026 року (загалом 54 години тиші).

Нагадаємо, в захоплених із перших днів повномасштабного вторгнення Олешках російські загарбники створили гуманітарну катастрофу: туди не завозилися продукти та медикаменти, а дороги до населеного пункту були щільно заміновані, що унеможливлювало для людей самостійне залишення міста.

Україна неухильно дотримувалася режиму тиші.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Меланія Трамп підбила підсумки гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. За її словами, під час перемир'я до регіону доставили життєво необхідну допомогу та евакуювали майже 800 людей. Перша леді США назвала місію успішною.