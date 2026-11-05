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Меланія Трамп прийняла делегації України та Росії в Білому домі: усі подробиці. Відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
5,6 т.
Меланія Трамп прийняла делегації України та Росії в Білому домі: усі подробиці. Відео
Перша леді США Меланія Трамп. Джерело: facebook.com/MelaniaTrump

У Білому домі відбулася зустріч першої леді США Меланії Трамп із представниками України та Росії. До української делегації увійшли уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Російську сторону представляли Яна Лантратова та Кирило Дмитрієв.

Про це повідомляють ЗМІ. Учасників зустрічі розмістили поруч за одним столом: Арахамія сидів безпосередньо біля Дмитрієва, а Лубінець – поруч із Лантратовою.

Меланія Трамп прийняла делегації України та Росії в Білому домі: усі подробиці. Відео

Представники української та російської делегацій під час зустрічі з Меланією Трамп у Білому домі. Джерело: Telegram/ Ukraine_Context

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Дмитро Лубінець вручив Меланії Трамп орден княгині Ольги I ступеня. Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський відзначив першу леді США за організацію гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області та особистий внесок у підтримку України.

Як Меланія Трамп готувала гуманітарну місію в Олешках

Під час виступу в Білому домі перша леді США розповіла про свою роль в організації операції з припинення вогню в Олешках. За її словами, роботу над гуманітарною місією вона розпочала у вересні 2026 року, використавши канали зв'язку з представниками України та Росії, які раніше застосовувалися для повернення незаконно вивезених українських дітей.

Меланія Трамп заявила, що обидві країни обрали її посередницею для організації перемир'я в Олешках і на Херсонщині. Також вона повідомила, що 23 жовтня Україна та Росія підписали угоду двома мовами, однак її змісту не розкрила.

Перша леді США наголосила, що особисто брала участь у кожному етапі підготовки операції. Вона вивчала плани розмінування, аерофотознімки, стан доріг і маршрути евакуації.

"Моє спілкування з Росією та Україною було активним, професійним, докладним і дуже злагодженим", – заявила Меланія Трамп.

Крім того, вона обговорювала доступ до лікарень, транспорт і медичні ресурси, а також отримувала інформацію про бажані дати проведення операції.

Меланія Трамп висловила сподівання, що перемир'я в Олешках сприятиме встановленню більшого миру.

"Будь-які значущі зміни починаються з маленької іскри. Важливим є не скромний початок, а рішучість перетворити його на щось надзвичайне", – зазначила перша леді США.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині вдалося евакуювати майже 800 людей. До регіону також доставили життєво необхідну допомогу. Меланія Трамп назвала операцію успішною та подякувала Україні й Росії за співпрацю в межах локального перемир'я.

Режим припинення вогню для евакуації цивільного населення діяв із 3:00 27 жовтня до 22:59 1 листопада 2026 року. Україна неухильно дотримувалася режиму тиші.

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