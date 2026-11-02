Меланія Трамп підбила підсумки гуманітарної місії в Олешках: скільки людей врятували

Меланія Трамп підбила підсумки гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. За її словами, під час перемир'я до регіону доставили життєво необхідну допомогу та евакуювали майже 800 людей.

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Перша леді США назвала місію успішною. Про це дружина президента США Дональда Трампа написала в соцмережі Х у понеділок, 2 листопада.

Скільки людей евакуювали з Олешок під час гуманітарної місії

За словами Меланії Трамп, у межах гуманітарної місії до регіону доставили життєво необхідну допомогу, а також забезпечили евакуацію майже 800 людей.

Перша леді США назвала місію успішною та подякувала Росії й Україні за співпрацю в межах Олешківського перемир'я.

"Місія завершилася успіхом: до регіону було доставлено життєво необхідну допомогу, а також забезпечено евакуацію майже 800 осіб. Від імені Америки я висловлюю вдячність Росії та Україні за їхню провідну роль та співпрацю в рамках Олешківського перемир'я. Сподіваюся, що Олешки стануть основою для тривалого миру між обома країнами", – написала Меланія Трамп.

Що передувало

На Херсонщині за сприяння першої леді США Меланії Трамп відбулася гуманітарна операція з евакуації з Олешок цивільного населення.

Для проведення евакуації людей було оголошено локльний режим припинення вогню, що розпочався з 3:00 27 жовтняі тривав до 22:59 1 листопада 2026 року (загалом 54 години тиші).

Україна неухильно дотримувалася режиму тиші.

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Нагадаємо, в захоплених із перших днів повномасштабного вторгнення Олешках російські загарбники створили гуманітарну катастрофу: туди не завозилися продукти та медикаменти, а дороги до населеного пункту були щільно заміновані, що унеможливлювало для людей самостійне залишення міста.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні,1 листопада, евакуйовані з Олешок люди прибули в Україну. Їхати їм довелося через територію РФ та Білорусі. Подробиці операції з порятунку розкрив президент України Володимир Зеленський.

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