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Меланія Трамп підбила підсумки гуманітарної місії в Олешках: скільки людей врятували

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
1,0 т.
Меланія Трамп підбила підсумки гуманітарної місії в Олешках: скільки людей врятували
Перша леді США назвала місію успішною. Джерело: facebook.com/MelaniaTrump

Меланія Трамп підбила підсумки гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. За її словами, під час перемир'я до регіону доставили життєво необхідну допомогу та евакуювали майже 800 людей.

Перша леді США назвала місію успішною. Про це дружина президента США Дональда Трампа написала в соцмережі Х у понеділок, 2 листопада.

Скільки людей евакуювали з Олешок під час гуманітарної місії

За словами Меланії Трамп, у межах гуманітарної місії до регіону доставили життєво необхідну допомогу, а також забезпечили евакуацію майже 800 людей.

Перша леді США назвала місію успішною та подякувала Росії й Україні за співпрацю в межах Олешківського перемир'я.

"Місія завершилася успіхом: до регіону було доставлено життєво необхідну допомогу, а також забезпечено евакуацію майже 800 осіб. Від імені Америки я висловлюю вдячність Росії та Україні за їхню провідну роль та співпрацю в рамках Олешківського перемир'я. Сподіваюся, що Олешки стануть основою для тривалого миру між обома країнами", – написала Меланія Трамп.

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Пост. Джерело: Скриншот

Що передувало 

На Херсонщині за сприяння першої леді США Меланії Трамп відбулася гуманітарна операція з евакуації з Олешок цивільного населення.

Для проведення евакуації людей було оголошено локльний режим припинення вогню, що розпочався з 3:00 27 жовтняі тривав до 22:59 1 листопада 2026 року (загалом 54 години тиші).

Україна неухильно дотримувалася режиму тиші.

Нагадаємо, в захоплених із перших днів повномасштабного вторгнення Олешках російські загарбники створили гуманітарну катастрофу: туди не завозилися продукти та медикаменти, а дороги до населеного пункту були щільно заміновані, що унеможливлювало для людей самостійне залишення міста.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні,1 листопада, евакуйовані з Олешок люди прибули в Україну. Їхати їм довелося через територію РФ та Білорусі. Подробиці операції з порятунку розкрив президент України Володимир Зеленський.

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