Медведєв озвучив три ультиматуми Україні для завершення війни

У Росії озвучили нові умови для завершення війни проти України. Цього разу у державі-агресорці, до звичних забаганок на кшталт "без'ядерного і позаблокового статусу" та "денацифікації", зажадали відмови на "заборону всього російського" і визнання Києвом російськими Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей у їх адміністративних межах.

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Озвучити нові вимоги Кремль доручив заступнику секретаря Радбезу РФ Дмитру Медведєву. Той виконав доручення в інтерв'ю іранському держтелерадіо.

Медведєв назвав "три умови" для "тривалого миру"

Поки окремі політики в Україні активізувалися з вимогами "миру" та "домовленостей з Росією" – Кремль вустами Медведєва відповів їм щодо своєї готовності "домовлятися" і завершувати війну.

За словами Медведєва, Москва подумає про "тривалий мир", якщо Україна виконає ультиматуми Кремля, які там називають "умовами для стійкого врегулювання".

Таких умов, за словами Медведєва, нібито є три. Щоправда, у межах кожного з них заховано цілий букет російських забаганок.

"Нейтральний статус" України

Москва вимагає від Києва відмови від спроб долучення до міждержавних оборонних союзів і, схоже, від наміру вступити до ЄС. А на додачу хоче гарантій, що грубе порушення нею своїх зобов'язань за Будапештським меморандумом не призведе до перегляду рішення України відмовитися від ядерної зброї.

"Перелічу їх ще раз для іранського глядача. Це насамперед нейтральний, неядерний, незалежний статус держави Україна", – заявив Медведєв.

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Відмова від "націоналістичного курсу" і повернення під вплив РФ

"Друга умова" Кремля зводиться до фактичної відмови України від національної свідомості і повернення у поле впливу РФ. Москва вимагає використання російської мови в Україні і поширення в державі, яку нищить вже багато років поспіль "всього російського"

"По-друге, відмова від націоналістичного курсу нинішнього режиму в Україні та засудження практики заборони російської мови, заборони взагалі на все російське – як одну з умов такого врегулювання", – заявив Медведєв.

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Визнання окупованих територій та здача Росії Запоріжжя і Херсона

Вимогу віддати агресору регіони, які він так і не зміг захопити повністю, в їхніх адміністративних кордонах Медведєв відповідно до правил сучасної російської "новомови" назвав "відновленням російського сувеернітету".

В іншому разі Кремль продовжить обіцяти захопити їх силою.

"По-третє, це передача до російської юрисдикції того, що встановлено в конституції Росії. А саме територій на Донбасі та в деяких інших нових регіонах. Тобто відновлення російського суверенітету. Якщо цього не буде, ми зробимо це військовим способом", – заявив Медведєв.

Як повідомляв OBOZ.UA, за даними медіа, Путін хоче влаштувати для України "комунальний апокаліпсис".

Для цього він, за словами президента України Володимира Зеленського, наказав своїм військам "відмовитися від правил ведення війни" – так, немов вони бодай колись їх дотримувалися.