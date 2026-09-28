Після певних роздумів Володимир Путін прийняв рішення пропустити партію "Справедлива Росія" в Думу. А відтак, там зʼявився колишній голова Нацбанку та в.о премʼр-міністра України Сергій Арбузов.

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1. Ще кілька місяців тому російські ЗМІ писали, що одним з головних спонсорів "Справедливої Росії" є Віктор Медведчук. Офіційно це ніяк не прослідковується, але ми маємо два беззаперечних факти: лідер партії Миронов був одним із тих, хто в 2022 році однозначно і багаторазово публічно виступав за те, щоб обміняти Медведчука. А його заступник по партії Бабаков, відомий в Україні, як екс-власник ряду обленерго, заходив в український енергобізнес багато в чому за сприяння саме Медведчука. Простіше кажучи, Медведчук може виступати тіньовим спонсором керівництва партії.

2. В 2019-21 роках Медведчук взяв під контроль ряд підприємств, перш за все в металургії та вугільній галузі, які раніше контролював Курченко. І з цього моменту він зацікавлений у посиленні своїх політичних позицій на окупованих Донбасі та в Криму.

3. Сам Медведчук балотуватися не може і, думаю, не зможе. Надто негативний у нього бекграунд. В "Єдину Росію" свою людину він завести не може по тих же причинах. З комуністами та ЛДПР нема довірливих стосунків. В той же час йому потрібен такий собі лобіст з мандатом. І, схоже, саме тому, Арбузов опинився на чолі списку СР по всіх окупованих територіях.

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4. Відкритим залишається тільки одне питання: наскільки Арбузов зможе бути лобістом.

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