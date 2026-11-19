У четвер, 19 листопада, під час тристоронньої зустрічі в китайському Шеньчжені полова КНР Сі Цзіньпін заявив про необхідність повної заборони та знищення ядерної зброї. Посадовець вважає її загрозою для всього людства.

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Про це він сказав під час тристоронньої зустрічі з президентами США та Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Інформацію повідомило державне китайське агентство Xinhua.

Під час виступу китайський лідер наголосив, що ядерна зброя становить серйозну небезпеку для людства та потребує міжнародних зусиль для її ліквідації.

"Ядерна зброя – це меч Дамокла, що навис над людством. Її слід повністю заборонити та остаточно знищити, щоб зрештою створити світ без ядерної зброї", – заявив Сі Цзіньпін.

Ядерну війну неможливо виграти, а тому її необхідно не допустити за будь-яких обставин.

"Ядерну війну неможливо виграти, і її не можна вести", – сказав голова КНР.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до китайського Шеньчженя журналісти зафіксували на відео офіцера, який супроводжував його з "ядерною валізкою". Публічна демонстрація цього пристрою під час закордонної поїздки кремлівського ватажка відбулася вперше з жовтня 2023 року.