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"Мають припинитися": генсек ООН "глибоко стурбований" ударами України по РФ і "рішуче засудив" посилення атак на українські міста

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
1,1 т.
"Мають припинитися": генсек ООН "глибоко стурбований" ударами України по РФ і "рішуче засудив" посилення атак на українські міста
Антоніу Гутерреш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зробив нові заяви стосовно війни РФ проти України. Зокрема, він  висловив занепокоєння через "зростання кількості цивільних жертв" внаслідок ударів Сил оборони по Росії.

Водночас генсек "рішуче засудив" посилення російських атак на українські міста. Про це журналістам сказав речник Гутерреша Стефан Дюжаррік, передає "Укрінформ".

"Генеральний секретар рішуче засуджує ескалацію щоденних атак з боку збройних сил Російської Федерації на Київ, Одесу, Харків, Дніпро та інші українські міста", – зазначив він.

Ці атаки "призводять до рекордної кількості жертв серед цивільного населення" та завдають значної шкоди цивільній інфраструктурі, зокрема критично важливим об’єктам енергетики, що має особливе значення напередодні зими, сказав Дюжаррік. 

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За його словами, генсек ООН також "глибоко стурбований" збільшенням кількості жертв серед цивільного населення внаслідок посилення атак українських Збройних сил на території Російської Федерації. Зокрема, він згадав нещодавні удари в районі Санкт-Петербурга.

"Усі атаки, спрямовані проти цивільного населення та цивільної інфраструктури, мають припинитися, де б вони не відбувалися. Порушення міжнародного гуманітарного права мають бути негайно припинені", – вказав речник.

Дюжаррік додав, що ООН разом з гуманітарними партнерами продовжують допомагати з евакуацією населення з прифронтових районів України та підтримувати людей, які залишають ці території через бойові дії.

Він зазначив, що гуманітарна діяльність триває попри зростання ризиків для безпеки та атаки на цивільну й гуманітарну інфраструктуру.

Речник також звернув увагу на недільний обстріл, внаслідок якого було пошкоджено приміщення Українського Червоного Хреста в Херсоні, і заявив, що ООН занепокоєна цим інцидентом.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Новій Водолазі на Харківщині російський безпілотник атакував центральний парк, де перебували родини з дітьми. Загинули двоє дітей і четверо дорослих.

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