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"Маю право": Трамп знову заговорив про свій третій президентський термін

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
1,8 т.
"Маю право": Трамп знову заговорив про свій третій президентський термін
Дональд Трамп

У четвер, 22 жовтня, під час виступу перед жителями Айови Дональд Трамп заявив, що вважає себе вправі знову балотуватися на посаду президента США. Водночас він визнав, що Конституція, ймовірно, забороняє йому це робити.

Про це повідомляє CNN. Видання цитує заяви американського лідера.

Обґрунтовуючи свою позицію, Трамп послався на нібито фальсифікації під час президентських виборів 2020 року, які він неодноразово згадував, але не підтвердив жодними доказами.

"Я вважаю, що маю право балотуватися знову, тому що вони сфальсифікували вибори", – заявив американський президент.

Трамп неодноразово натякав на можливість балотуватися на третій президентський термін, хоча часом категорично виключав такий сценарій.

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Під час виступу в Су-Фолсі він спочатку визнав, що закон не дозволяє йому знову претендувати на посаду президента.

"Гадаю, закон передбачає – я не впевнений на 100%, – але, на мою думку, закон забороняє мені балотуватися знову. Я вивчив це формулювання", – заявив Трамп.

Йшлося про 22-гу поправку до Конституції США, яка обмежує перебування президента на посаді двома термінами. Однак уже за кілька хвилин Трамп знову заявив, що має "право" балотуватися вчетверте, пояснивши це тим, що його перемогу на виборах 2020 року нібито вкрали.

"Вони сфальсифікували вибори. Вони сфальсифікували ті вибори. Ми показали такі гарні результати", – сказав глава Білого дому.

Раніше OBOZ.UA писав, що за два тижні до проміжних виборів до Конгресу США рівень схвалення роботи Дональда Трампа опустився до 31% – найнижчого показника за обидва його президентські терміни. Водночас, за даними опитування Reuters/Ipsos, серед зареєстрованих виборців 47% підтримували демократів, а 35% – республіканців. Голосування відбудеться 3 листопада.

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