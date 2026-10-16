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"Маємо розуміти": у Латвії заявили, що в Зеленського наразі є лише один союзник

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 16,3 т.
"Маємо розуміти": у Латвії заявили, що в Зеленського наразі є лише один союзник
Президент Володимир Зеленський. Джерело: ОПУ

Головним союзником президента Володимира Зеленського зараз залишається лише Європа. Тому під час обговорень на засіданні Європейської ради у Брюсселі, важливо зосередитися на підтримці, якої Україна потребує для проходження зими.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс. Він зазначив, що напруженість Києва у відносинах з Вашингтоном частково пов’язана з наближенням проміжних виборів у США.

"Ми бачимо, що у Зеленського зараз лише один союзник, це фактично європейці… Найважливіше, що ми сьогодні обговоримо, це те, що йому потрібно на цю зиму. Все залежить від цієї зими", – пояснив очільник латвійського уряду.

Зростання цін на нафту допомагає Росії фінансувати війну

Він зазначив, що нинішню напруженість у відносинах частково пояснюють внутрішні процеси у США, адже країна наближається до проміжних виборів, що впливає на політичну атмосферу та ухвалення рішень.

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Тим часом ціни на нафту різко зросли після закриття Іраном Ормузької протоки у відповідь на удари США та Ізраїлю.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про постачання 2,25 мільйона барелів дизельного пального в жовтні та збільшення обсягів у наступні місяці.

Питання енергоносіїв набуло особливої ваги напередодні виборів у США, адже зростання цін викликає невдоволення виборців.

"Без вищих цін на нафту Росія мала б "тотальний дефіцит бюджету і не мала б звідки взяти фінансування. Ормузький ефект вивів їх з води", – переконаний Кулбергс.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув на засідання Європейської ради. Під час спілкування з медіа він наголосив, що головним питанням порядку денного є енергетичні потреби України. Також він підкреслив прагнення якнайшвидше завершити війну, однак зазначив, що Росія наразі не демонструє готовності до цього.

Як писав OBOZ.UA, раніше Politico наголошувало, що Зеленський опинився перед складним вибором через тиск Трампа. Український лідер критикує рішення США щодо послаблення санкцій проти Росії та наполягає на продовженні ударів по її енергетичних об’єктах. А у Києві побоюються втратити американську підтримку та зіткнутися з новими вимогами щодо завершення війни.

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