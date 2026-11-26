Голова уряду Італії Джорджа Мелоні прокоментувала атаки українських безпілотників поблизу берегів Лівії. Вона заявила, що Рим має намір і надалі допомагати Україні оборонятися, водночас наголосивши на необхідності захищати безпеку італійських кордонів та громадян.

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Про це Мелоні сказала журналістам на полях засідання Європейської ради. Інформацію повідомляє італійське видання Teleborsa.

"Війна не повинна і не може поширюватися на Середземномор’я", – заявила італійська прем’єрка, коментуючи українські атаки в Лівії.

Вона підкреслила, що Італія має чітко донести свою позицію як до українських партнерів, так і до інших союзників.

"Я думаю, що в цьому питанні ми маємо бути дуже чіткими з нашими українськими друзями, а також із нашими партнерами. Водночас ми повинні зробити все можливе, щоб продовжувати допомагати Україні захищатися", – сказала Мелоні.

Окремо журналісти запитали очільницю італійського уряду, чи можуть атаки поблизу Лівії вплинути на подальшу допомогу Києву. У відповідь вона заявила, що не стала б пов’язувати питання ресурсів для України з цими ударами.

"Ми також повинні захищати безпеку наших кордонів і наших громадян. І в цьому питанні я була і маю намір залишатися дуже чіткою у спілкуванні з президентом Зеленським", – наголосила прем’єрка.

Таким чином, Мелоні окреслила дві позиції Рима, а саме продовження підтримки України в її обороні та необхідність не допустити поширення бойових дій на Середземноморський регіон.

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Також під час спілкування з журналістами італійська прем’єрка торкнулася питання державного бюджету. Всередині урядової коаліції є значна згода щодо бюджетних рішень, а влада продовжує шукати компроміси щодо спірних питань.

"Ми поступово розплутуємо всі вузли, намагаємося знайти найкращі рішення для кожної проблеми. А проблем чимало", – зазначила Мелоні.

Вона додала, що уряд також веде переговори з муніципалітетами щодо пошуку додаткових ресурсів для місцевих громад. Водночас прем’єрка закликала парламент не затягувати розгляд бюджету, оскільки його потрібно ухвалити вчасно.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна не має наміру завдавати шкоди Лівії чи її громадянам і зацікавлена в подальшому розвитку двосторонніх відносин. Насправді відповідальність за небезпеку для лівійської території лежить на Росії, яка використовує інфраструктуру інших держав для забезпечення власних військових потреб.