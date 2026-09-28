Україні потрібно забезпечити повне фінансування всіх оборонних потреб. Президент Володимир Зеленський у понеділок, 28 вересня, провів нараду щодо бюджетного дефіциту й наших ключових пріоритетів із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким і дипломатичною командою, яка буде продовжувати перемовини з партнерами.

Відео дня

Про це глава держави повідомив у традиційному вечірньому зверненні. Відповідне відео опублікувала в YouTube пресслужба ОП.

Дефіцит у бюджеті України

"Уряд, МЗС, Офіс, наші військові, наша переговорна група – чітке завдання заповнити наявні фінансові потреби України на оборону. Все, що можемо зробити разом із партнерами, за кошти партнерів – і це стосується передусім оборонних замовлень, – до кінця року має бути виконано на 100%. Отже, потрібне повне фінансування. І це повинно бути забезпечено", – заявив президент.

Уже розроблено конкретні рішення, напрямок домовленостей із союзниками. Прем'єр, а також керівництво Міністерства закордонних справ та Офісу президента мають "забезпечити все те, про що ми сьогодні говорили".

Зеленський додав, що розраховує на дієву підтримку депутатів ВР України. Уряд уже повідомляв, що свою частину зобов'язань задля майбутнього фінансування виконає до 15 жовтня. Такий самий чіткий графік потрібен і від парламенту, наголосив глава держави.

"Уряд, наші дипломати будуть у повній комунікації з парламентарями", – додав він.

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Російські обстріли

Протягом всієї доби агресор продовжував запускати "Шахеди": їх було понад 120 (серед них 90 реактивних).

"На жаль, були влучання, на жаль, є жертви. Станом на цей час відомо, що дев'ять людей загинули в різних наших регіонах. Мої співчуття рідним і близьким. Більше 80 людей постраждали", – сказав Зеленський.

У столиці реактивний ворожий безпілотник поцілив по будівлі НАН, там відбулася пожежа. Станом на вечір пошуки однієї людини під завалми продовжувалися.

"Була вбита цим "Шахедом" асистентка Володимира Горбуліна. Сам він був травмований і зараз перебуває удома. Знищено кілька поверхів фактично основного офісу Академії наук. Прямо навпроти цієї будівлі будинок Центральної Ради, поруч – пам'ятник Михайлу Грушевському. Черговий російський удар, який показує всю тупість російської війни і взагалі тупість російської держави", – заявив президент.

Головні історії дня

Інший реактивний дрон-камікадзе атакував лікарню в Києві. У Дніпрі відбувся жорстокий удар по бізнес-центру, в Одесі – по звичайному будинку. Також противник бив сходу України, по Сумщині, Харківщині. Один із реактивних БпЛА долетів до кордону з Польщею.

За попередніми даними, українській ППО вдалося збити/нейтралізувати близько 70% "Шахедів".

"Це і звичайні, і реактивні "Шахеди". Але щодо реактивних – на жаль, менше, на жаль, значно менше, ніж потрібно, поки що так – 57%, і нові перехоплювачі активно випробовуються. Є частина бойових груп, які їх використовують, але, звісно, треба ще доопрацьовувати деякі деталі, щоб була достатня ефективність, достатня масовість. Розробників ми прискорюємо. Щотижнево має бути більше результатів конкретного збиття на лініях перехоплення", – сказав Зеленський.

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Додаткова мобілізація у РФ

28 вересня глава держави отримав доповідь ГУР МО про майбутні заходи, які планує Російська Федерація.

"Фактично росіяни вже почали додаткову мобілізацію – вони збільшують кількість людей, яких набирають різними методами. Планують збільшувати й залучення іноземців. І це важливо, щоб уряди країн, із яких Росія залучає людей собі в армію, протидіяли цьому. Кожен уряд ми проінформуємо.

Ми маємо й нові дані по залученню в Росію військових із Північної Кореї: зараз на російській території перебувають більше 8 тисяч північнокорейських військових. Додатково готується розгортання контингенту ще плюс 10 тисяч – їх відбирають для проходження підготовки й подальшого перекидання в Росію", – розповів президент.

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Натомість росіяни платять КНДР технологіями – на території Північної Кореї за технічної підтримки агресора було розгорнуто виробництво ударних дронів типу "Шахед".

"Це те, як розповзається зло і як загроза життю в одній частині світу поширюється на інші частини світу. Це можна долати тільки спільно. І сьогодні багато хто у світі висловився про цей російський терор, про цю співпрацю Росії з усіма, хто може забезпечити ще більше вбивств. Треба протидіяти.

Давно не було дієвих санкцій світу проти Росії, і закон Ліндсі Грема, а також санкції Євросоюзу, санкції світу можуть це забезпечити. І важливо, щоб партнери відчували: треба бути з українцями тоді, коли відбуваються такі речі, і треба допомагати конкретними пакетами, конкретними рішеннями, щоб Україна вистояла і допомогла у свій час", – підсумував Зеленський.

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Як писав OBOZ.UA:

– Нещодавно президент США Дональд Трамп повідомив, що попросив Володимира Зеленського зменшити інтенсивність ударів по російських нафтопереробних заводах.

– Тим часом в адміністрації президента Південної Кореї вимагають від української влади офіційних вибачень і пояснень щодо розголошення факту передачі двох корейських полонених із КНДР.

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