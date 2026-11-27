Президент США Дональд Трамп пояснив, що називає російського диктатора Володимира Путіна своїм другом заради досягнення мирної угоди та припинення війни в Україні. За словами американського лідера, відкрита ворожість до очільника Кремля могла б ускладнити переговорний процес та унеможливити досягнення домовленостей.

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Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у своїй резиденції Мар-а-Лаго з нагоди Дня подяки. Він переконує, що дружня риторика щодо Путіна не свідчить про м'якість його позиції стосовно Росії.

Чому Трамп називає Путіна другом

Журналісти поцікавилися в американського президента, як його попередні висловлювання про дружбу з очільником Кремля узгоджуються з дописом у соціальній мережі Truth Social щодо російської військової агресії. У відповідь Трамп заявив, що обидві позиції не суперечать одна одній.

"Ми хочемо укласти угоду. Ми хочемо зупинити Кремль. Я міг би сказати, що він мені не друг, або що я хочу укласти угоду. Я маю укласти угоду. Вони втрачають 25 тисяч людей на місяць", – сказав президент США.

На переконання Трампа, однією з головних перешкод на шляху до завершення війни є особиста неприязнь між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором. Американський лідер вважає, що демонстрація аналогічного ставлення до Путіна з боку Вашингтона лише завадила б переговорам.

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"Я міг би зайти і сказати: "Я вас не люблю". І тоді ми матимемо ту саму проблему, що й із Зеленським та Путіним. Знаєте, найбільша проблема для врегулювання полягає в тому, що у вас є два лідери, які справді ненавидять один одного", – пояснив Трамп.

Він також наголосив, що вже давно знайомий із Путіним і підтримує з ним добрі відносини. Крім того, американський президент згадав розслідування російського втручання у вибори у США, яке вкотре назвав "вигаданим" та "суцільною аферою".

Водночас Трамп відкинув закиди щодо надто м'якої політики стосовно Москви. Він нагадав, що за його президентства Україна отримала тисячі протитанкових комплексів Javelin, а проти Росії були запроваджені санкції та мита.

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"Ні, я був дуже жорстким щодо Росії. Але я хочу укласти угоду, якщо ми можемо її укласти. Я все життя вів переговори... Я міг би зайти і сказати протилежне та не досягти абсолютно нічого", – резюмував американський лідер.

Що передувало заяві Трампа

Нагадаємо, під час саміту АТЕС у китайському місті Шеньчжень відбулися двосторонні переговори Дональда Трампа та Володимира Путіна, а також тристороння зустріч за участю голови КНР Сі Цзіньпіна.

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На початку переговорів президент США з усмішкою привітав очільника Кремля словами: "Хто це? Це мій друг". Згодом він також опублікував спільну фотографію з Путіним із відповідним підписом.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC розкритикував такі висловлювання американського лідера. Глава держави наголосив, що Путін є агресором та вбивцею, який приніс фашизм у XXI століття, а тому не може бути другом. За словами Зеленського, подібні заяви особливо болючі для українських родин, які втратили близьких унаслідок російської агресії.

Як писав OBOZ.UA, Дональд Трамп публічно запросив Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться у грудні у Флориді. Водночас американський президент запевнив, що проводив жорстку політику щодо Москви, та вкотре висловив переконання, що очільник Кремля нібито прагне завершення війни проти України.