"Матиме дещо інші обриси": Трамп натякнув на можливу зміну території України після завершення війни. Відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на швидке завершення російсько-української війни. При цьому він натякнув, що кордони України буде змінено.

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Про це Трамп сказав в інтерв'ю для YouTube-каналу 60 Minutes, фрагменти якого публікує також Clash Report. Глава Білого дому також знову не втримався, щоб не згадати про вигадані ним "350 мільярдів" і не похвалитися, що він не допоміг жертві агресії РФ жодним центом.

Трамп заявив про зміну кордонів України

Розмірковуючи про мирну угоду між Україною та Росією, Трамп заявив, що вже скоро її нібито буде укладено. Коли ж його запитали, чи розраховує він на те, що у підсумку Україна залишиться вільною і незалежною – президент країни, під чиї гарантії наша держава свого часу відмовилася від одного з найбільших у світі ядерних арсеналів, анонсував зміну українських кордонів.

"Думаю, у нас буде угода, і я думаю, що це станеться. Зрештою Україна матиме трохи інші обриси. Послухайте, цієї війни взагалі не повинно було бути. Якби я був президентом, вона ніколи б не почалася", – заявив Трамп.

Про допомогу Україні з боку США

Президент США, котрий так легко розкидається чужою територією, дуже пишається, що не допоміг Україні жодним центом, а перетворив участь Штатів у забезпеченні світового порядку на вигідний бізнес.

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"Я передаю зброю Європі, продаю її за повною ціною, і вони нам платять. Більше того, мені було дуже шкода, що (Байден виділив Україні – ред.) 350 млрд доларів, тому що я вважав це неймовірно дурним рішенням. У Європи є гроші. Європа могла б заплатити, але ніхто про це не попросив. Тому ми просто передавали зброю, знову і знову, і самі забезпечували постачання. І, до речі, в України вистачило мужності використати цю зброю, тому що для цього теж потрібна сміливість. І українці показали себе дуже грізною силою. Але вони мали найкращу зброю на Землі, а ми нічого не отримали натомість", – видв Трамп.

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Як повідомляв OBOZ.UA, Трамп закликав Нетаньягу прискорити реалізацію його мирного плану щодо сектору Гази. Американський президент хоче просунути домовленості незалежно від того, хто зрештою сформує новий уряд Ізраїлю.