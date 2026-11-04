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Маск відреагував на поразку республіканців, на підтримку яких витратив $445 млн

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
1,4 т.
Маск відреагував на поразку республіканців, на підтримку яких витратив $445 млн
Ілон Маск прокоментував невдалі результати республіканців на проміжних виборах у США. Ілюстративне фото. Джерело: Andrew Harnik/Getty Images

Американський мільярдер і підприємець Ілон Маск відреагував на поразку республіканців на проміжних виборах у США. На підтримку політичних комітетів, які допомагали кандидатам від Республіканської партії, він спрямував понад 445 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg. Водночас у соцмережі X підприємець іронічно прокоментував результати голосування, згадавши про власні "космічні лазери".

"Схоже, мої космічні лазери для втручання у вибори цього разу не спрацювали", – написав підприємець.

Маск відреагував на поразку республіканців, на підтримку яких витратив $445 млн

Допис Ілона Маска в X. Джерело: Скриншот

Скільки Маск витратив на підтримку республіканців

Згідно з даними Федеральної виборчої комісії США, у перші два тижні жовтня Маск перерахував 77 мільйонів доларів до America PAC – суперкомітету, який підтримує республіканців на проміжних виборах у листопаді.

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За цей період America PAC витратив 43 мільйони доларів і завершив його із залишком у 46,5 мільйона доларів на рахунку. Із серпня комітет спрямував 43,2 мільйона доларів на агітацію та ще 8,8 мільйона – на цифрові медіа й SMS-розсилки для виборців.

За обсягом пожертв у цьому виборчому циклі Маск значно випереджає інших великих політичних донорів. Серед них – мільярдер Джордж Сорос, який традиційно підтримує демократів, а також прихильники республіканців – інвестор Джеффрі Ясс і співзасновник компанії Uline Річард Уілейн.

Результати виборів мають для Маска особливе значення, оскільки його компанії, зокрема SpaceX, Tesla, The Boring Company та Neuralink, перебувають під наглядом федеральних регуляторів. Заплановане злиття SpaceX і Tesla також може привернути увагу регуляторних органів.

Крім того, діяльність Маска на чолі Департаменту ефективності уряду (DOGE) може стати предметом розслідувань у Конгресі, якщо демократи здобудуть контроль над Палатою представників.

Найбільші витрати America PAC на проміжних виборах пов'язані з боротьбою за місце в Сенаті від Техасу. Там змагаються демократ Джеймс Таларіко та республіканець Кен Пакстон, генеральний прокурор штату. На цю кампанію комітет спрямував 33,1 мільйона доларів.

Маск відреагував на поразку республіканців, на підтримку яких витратив $445 млн

Ілон Маск. Джерело: X/elonmusk

У вересні Маск також перерахував 158 мільйонів доларів до Senate Leadership Fund – головного суперкомітету, який підтримує кандидатів-республіканців до Сенату. Ці кошти передали дочірній організації Texas PAC, що зосереджена на виборах у Техасі.

Пожертви Маска збільшують фінансову перевагу республіканців над демократами. До кінця третього кварталу Дональд Трамп, Республіканська партія та пов'язані з нею суперкомітети зібрали 2,1 мільярда доларів, тоді як відповідні структури демократів – 1,3 мільярда доларів.

За оцінкою Bloomberg Billionaires Index, статки Маска становлять 905,8 мільярда доларів.

Нагадаємо, за попередніми результатами проміжних виборів у США Демократична партія випереджала республіканців у боротьбі за місця в Конгресі. Зокрема, демократи здобували перемоги в низці ключових округів, які раніше представляли республіканці.

Як писав OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп пообіцяв захистити Ілона Маска від можливих розслідувань у Конгресі, якщо демократи здобудуть перемогу на проміжних виборах. Американський лідер також допустив можливість превентивного помилування своїх соратників у разі такої потреби.

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