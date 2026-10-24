Маск написав провокативний пост про Україну: американці у коментарях поставили його на місце. Фото

Американський мільярдер Ілон Маск вкотре відзначився скандальною заявою, яка стосується України. Він звинуватив українську верхівку у збагаченні за рахунок підтримки США, а деяких американських політиків – у використанні допомоги Україні для фінансування своїх кампаній.

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Про це Маск написав у соцмережі Х у пʼятницю, 23 жовтня. Він заявив, що в Україні нібито спостерігається колосальна розбіжність у мотивації між елітою та народом.

"Перші збагатилися на сотнях мільярдів, що надходять в Україну, тоді як дітей других призивають на війну, щоб вони гинули в окопах.

А частина цих грошей американських платників податків повертається через численні схеми відмивання коштів для фінансування політичних кампаній у США – саме тому деякі політики більше піклуються про Україну, ніж про Америку!" – зазначив Маск.

У коментарях до цього допису користувачі нагадали мільярдеру, що Штати значно скоротили обсяги військової та фінансової підтримки України, а також згорнули низку спеціальних програм. Крім того, вони вказали на наслідки обмеження швидкості для терміналів супутникового зв’язку Starlink та військової системи Starshield.

Дехто з коментаторів висловився на адресу Маска доволі різко, побажавши йому зрештою понести відповідальність за свої слова та дії щодо України.

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"США заробляли гроші на продажу зброї Європі, яку та потім передавала Україні, щоб не дати твоєму приятелю Путіну просунутися зі своїми варварами далі вглиб континенту. З лютого 2025 року США припинили будь-яку допомогу, і Європі довелося взяти на себе цю роль", "Україна захищається від монстрів! Тут немає протистояння "еліта проти народу". Лише бажання вижити як незалежна держава", – писали користувачі Х.

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"То ваше рішення – полегшити Путіну вбивство ще більшої кількості українських дітей?", "Що сталося, Ілоне? Ти перетворився на російського бота, якого оплачує Кремль", "Маск, на твоїх руках кров. Кров українських дітей", – додавали коментатори.

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Як повідомляв OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп зателефонував засновнику SpaceX Ілону Маску через обмеження Starlink для України. Глава Білого дому просив мільярдера зняти їх для військової версії цієї системи зв'язку – Starshield. Наступного дня зв'язок не переривався на вищих, ніж досі, швидкостях, хоча повністю система функціональність не відновила.

Однак згодом стало відомо, що Трамп і досі не знає, хто саме наказав обмежити роботу мережевого сервісу Starlink для українських військових. Водночас він пообіцяв владнати ситуацію, якщо проблема все ще існує. Як з’ясувалося, президент США ще не спілкувався із главою SpaceX Ілоном Маском, однак 23 жовтня Трамп знов пообіцяв, що таки поговорить із мільярдером.

Медіа писали, що Маск нібито з власної ініціативи розпорядився скоротити можливості військового пакету супутникового зв'язку Starshield, що надається Україні. При цьому його дії могли не узгоджуватися заздалегідь із президентом США, а приводом для такого кроку стало роздратування Маска і Трампа через удари України по російських НПЗ.