Прем’єр-міністр Угорщини П.Мадяр пропонує повернути турула(орла) на Мукачівський замок як "красивий жест примирення". Для українців Закарпаття кігті цього "птаха" назавжди впилися в нашу землю кров’ю березня 1939 року.

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Після 1920 року, коли розпалася Австро-Угорщина, режим Горті зробив турула офіційним обличчям угорського імперіалізму. Під його крилами виховувалося ціле покоління, якому вбивали в голову: сусідні землі – це "тимчасово втрачена власність", яку треба повернути за будь-яку ціну.

У міжвоєнній Угорщині діяла "Асоціація турула" (Turul Szövetség) – наймасовіша шовіністична організація, що об’єднувала десятки тисяч угорців. Саме під знаком цього турула вони влаштовували погроми, просували печерний антисемітизм, готували кадри для пронацистських рухів і вимагали силового перекроювання кордонів.

У березні 1939 року, коли угорська армія втопила в крові молоду Карпатську Україну, розстрілюючи січовиків на Красному Полі та Верецькому перевалі, окупаційна влада негайно взялася за "символічне закріплення" територій. Пам'ятники турулу почали масово відновлювати у всьому Закарпатті. Їх ставили не як культурні пам’ятки, а як тавро завойовника на тілі підкореного краю, щоб наочно показати: Української держави тут більше не буде.

І коли на вежі замку "Паланок" замість імперського птаха стоїть український Тризуб – це не просто зміна декорацій. Це відновлення історичної справедливості та пам'ять про тих, хто загинув за Україну.

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Нагадаю, що Карпатська Україна стала першою державою, яка зі зброєю в руках дала бій союзнику нацистської Німеччини – гортистській Угорщині.

Ця сторінка нашої історії оплачена високою ціною про яку треба нагадати Петеру Мадяру.

Близько 1–1,5 тисячі вбитих, закатованих та розстріляних без суду бійців "Карпатської Січі" і місцевих жителів. До 4,5 тисяч жертв жорстоких політичних репресій лише за перший рік окупації. Понад 10 тисяч українців пройшли крізь угорські тюрми та концтабори, зокрема сумнозвісний Вор'юлопош. 40 тисяч людей покинули рідну землю рятуючись від терору.

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Офіційне вибачення Угорщини за окупацію Карпатської України, розстріли полонених січовиків та репресії проти українців 1939 року могло б стати тим самим кроком до зрілого діалогу, якого так бракує нашим відносинам.

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