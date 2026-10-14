Мадяр анонсував першу зустріч із Зеленським у Брюсселі: коли вона відбудеться

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр і президент України Володимир Зеленський вперше проведуть офіційну зустріч. Вона має відбутися в Брюсселі (Бельгія) 16 жовтня, в останній день саміту лідерів Європейського Союзу.

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Про свої плани очільник угорського уряду повідомив 14 жовтня на сторінці у Facebook. Він повідомив, що вирушає на саміт ЄС.

"У п'ятницю вранці відбудеться моя перша офіційна зустріч віч-на-віч із президентом України", – написав політик.

Також Мадяр хоче взяти участь у перемовинах із прем'єрами країн Вишеградської четвірки; зустрічі з представниками Європейської народної партії; консультаціях щодо політики згуртування, скликаних прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

За словами Мадяра, на порядку денному – подальше посилення захисту зовнішніх кордонів Європи, вирішення енергетичної кризи та схвалення семирічного бюджету Євросоюзу.

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Реакція Києва

У Міністерстві закордонних справ України ввечері 14 жовтня заявили, що наша сторона "готова до такої зустрічі".

"Потрібно погодити час, є графік президента України, але якщо погодимо час і місце, то відбудеться", – сказав очільник МЗС Андрій Сибіга про майбутні перемовини Зеленського й Мадяра.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, раніше Київ пропонував організувати зустріч лідерів України й Угорщини. У вересні у МЗС повідомляли, що передали Будапешту нову пропозицію щодо місця та дати й розраховують на переговори.