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"Лише одне рішення": Зеленський розповів, як просив Трампа зняти обмеження Starshield, щоб атакувати пускові російської балістики

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
2,9 т.
"Лише одне рішення": Зеленський розповів, як просив Трампа зняти обмеження Starshield, щоб атакувати пускові російської балістики
Президент України Володимир Зеленський. Джерело: Скриншот youtube

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без доступу до розширених можливостей Starshield Україні складніше завчасно виявляти місця запуску російських балістичних ракет. Йдеться про захист цивільного населення, а не про масовані удари по території Росії.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю американському телеканалу PBS News. Він порушував це питання перед президентом США Дональдом Трампом тричі або чотири рази та мав із ним окремі зустрічі, присвячені цій темі.

Український лідер пояснив американському колезі, що Сполученим Штатам не вистачить ракет Patriot, щоб одночасно забезпечувати потреби України та країн Близького Сходу.

"Є лише одне рішення – відкрийте нам доступ до Starshield, і ми зможемо блокувати їхні пускові установки балістичних ракет. Це дуже допомогло б захистити цивільне населення та врятувати життя", – переказав президент свою пропозицію Трампу.

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Американський лідер відповів, що спробує посприяти вирішенню питання, однак воно переважно залежить від SpaceX. Водночас Трамп запевнив, що підтримує цю ідею.

Президент наголосив, що в разі скасування обмежень Україна використовуватиме Starshield на території Росії виключно для виявлення місць розташування пускових установок балістичних ракет.

"Ми не працюємо як росіяни. Ми не можемо завдавати масованих ударів, оскільки може загинути багато цивільних. Це дуже важливо. Я наголосив, що йдеться про точкові дії наших військових", – пояснив Зеленський.

Він також підтвердив журналістці PBS News, що потенційне розширення доступу до системи не передбачає використання її для ударів по російських енергетичних об’єктах.

Окремо глава держави прокоментував залежність українських військових від супутникового зв’язку Starlink і Starshield.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія різко збільшила кількість ракетних та дронових ударів по Україні в період, коли було призупинено обмін американськими розвідувальними даними та виникли обмеження у роботі супутникового зв’язку Starlink. У цей період інтенсивність російських атак зросла на 58%.

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