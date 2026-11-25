Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував українському гаранту Володимиру Зеленському разом відвідати Москву для зустрічі із диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити завершення війни та "майбутнє регіону". Український президент відреагував на заяву білоруського лідера та запропонував йому натомість привезти Путіна до Києва.

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Свою "оригінальну" пропозицію Лукашенко озвучив під час інтерв'ю французькому виданню Le Point. Зеленський не змусив себе довго чекати та відповів білоруському диктаторові під час спілкування з журналістами у Береговому.

Що запропонував Лукашенко

Під час інтерв’ю Лукашенко нагадав, що раніше Путін запрошував Зеленського до Москви для зустрічі, однак український президент відмовився від такої пропозиції.

Самопроголошений білоруський лідер вирішив запропонувати власний варіант: особисто супроводжувати Зеленського до російської столиці та виступити гарантом його безпеки.

"Ми з Володею Зеленським могли б сісти в літак й прилетіти до Москви. Удвох. Я, як гарант його безпеки, міг би з ним сісти й прилетіти до Москви", – сказав Лукашенко.

Він також заявив, що без участі європейських країн домовитися про завершення війни нібито було б набагато простіше.

"Ми швидше б домовилися, ніж із вами (європейцями – ред.), про закінчення цієї війни й про майбутній устрій тощо. І люди б це сприйняли", – сказав він.

Крім того, Лукашенко повторив путінські наративи про "три слов’янські народи", які нібито мають самостійно визначати, "як жити далі".

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Коли журналістка зауважила, що Зеленський навряд чи погодиться на запропонований формат, Лукашенко різко відповів, що в такому разі українському президентові доведеться самому брати зброю в руки та йти воювати.

"Не погодиться – нехай воює. Нехай вирушає сам на фронт з автоматом і воює. Війна триває, її треба зупинити. І ми могли б домовитися", – заявив білоруський диктатор.

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Як Зеленський відповів на пропозицію Лукашенка

Володимир Зеленський відреагував на заяву самопроголошеного керівника Білорусі, назвавши її несерйозною. Президент наголосив, що Україна перебуває у стані війни з Росією, тому переговори не можуть відбуватися ані в Києві, ані в Москві.

"Лукашенко пропонує несерйозні речі. Ми знаходимося у війні, і не можемо зустрічатися в Москві чи Києві. Ми всі це прекрасно розуміємо. Коли хтось так говорить – це просто несерйозна розмова, це не наближає нас до закінчення війни", – сказав Зеленський.

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Він також іронічно відреагував на пропозицію Лукашенка особисто відвезти його до російської столиці.

"Він пропонує мене взяти – я йому що, валіза, чи що? Взяти мене на літак і полетіти в Москву, для чого? Це несерйозна розмова", – заявив президент.

Натомість Зеленський запропонував Лукашенку самому привезти Путіна до Києва, запевнивши, що українська сторона гарантуватиме їм безпечний прийом.

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"Нехай Лукашенко візьме Путіна і прилетить до Києва. Ми гарантуємо їм безпечний прийом. Це ж перемовини", – відповів глава держави.

Як повідомляв OBOZ.UA:

Російський диктатор Путін неодноразово "кликав" Зеленського до Москви. Він цинічно висував таку неприйнятну пропозицію, щоб зірвати будь-які спроби влаштувати двосторонні переговори РФ та України на найвищому рівні.

Зеленський різко відповів на питання журналістів РФ про його можливий візит до Москви. Він заявив, що прибуде до російської столиці "на ракеті".