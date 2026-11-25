Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перед самітом США та Росії на Алясці радив Дональду Трампу не тиснути на російського диктатора Володимира Путіна. Він переконував американського лідера, що такий підхід не матиме результату, оскільки Путін добре розуміє можливості Сполучених Штатів.

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Про це Лукашенко розповів в інтерв'ю французькому журналу Le Point. Посадовець також поділився подробицями телефонної розмови з Трампом, яка відбулася в серпні 2025 року напередодні зустрічі американського та російського президентів на Алясці.

Телефонна розмова з Трампом була тривалою та стосувалася одразу кількох міжнародних питань. Зокрема, політики говорили про війну в Україні, майбутню зустріч американського президента з Володимиром Путіним, а також відносини з Китаєм.

Білоруський лідер стверджує, що під час бесіди намагався дати Трампу рекомендації щодо його спілкування з очільником Кремля. Він закликав американського президента не поспішати та не намагатися тиснути на Путіна.

"Я йому просто від душі побажав успіхів і сказав: "Дональде, ти не поспішай, спілкуючись із Путіним". Хоч вони вже вели переговори, я йому порекомендував, як поводитися: "Дональде, не тисни на Путіна, це марно". Путін розуміє, що таке Сполучені Штати Америки", – переказав Лукашенко.

Окремо співрозмовники торкнулися теми Китаю. За словами Лукашенка, Трамп порушив питання ролі Пекіна у світовій політиці. Водночас ішлося не про двосторонні відносини Білорусі та Китаю, а про вплив цієї країни загалом.

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Лукашенко також спростував припущення, що телефонна розмова із Трампом у серпні 2025 року була їхнім першим контактом. Він пояснив, що саме тоді про спілкування двох лідерів уперше повідомили публічно, однак це не означає, що до того вони не контактували.

Після розмови Трамп вирушив на зустріч із Путіним і нібито сказав російському президенту…

"Я щойно розмовляв із твоїм фанатом", – говорить посадовець.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Україну та Росію припинити війну. Посадовець вважає, що обидві сторони припустилися помилок й також висловив переконання, що Москва не зазнає стратегічної поразки у війні. Адже російський диктатор Володимир Путін нібито не має наміру захоплювати всю українську територію.

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