Лубінець пояснив, чому сидів поруч із Лантратовою у Вашингтоні

Під час зустрічі з першою леді США Меланією Трамп у Білому домі уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець опинився за одним столом із російською омбудсменкою Яною Лантратовою. Він пояснив, що розсадження визначав протокол Білого дому, а не українська делегація.

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Про це Лубінець написав у своєму Telegram-каналі, коментуючи обговорення зустрічі в соцмережах. Він також пояснив, що контакти з російською стороною з гуманітарних питань є частиною його роботи.

"У соцмережах бачив дві сторони однієї медалі – про те, як нас посадили з російською стороною у Білому домі. Хтось обурювався, хтось – розумів реальну причину.

Водночас для мене така комунікація не є новою. Ми вже маємо налагоджений канал прямих переговорів із російською стороною щодо гуманітарних питань. І саме з Яною Лантратовою я веду цю роботу", – заявив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що гуманітарна комунікація має залишатися відкритою, оскільки йдеться про повернення людей, порятунок цивільних і захист прав українців.

Що відомо про зустріч у Білому домі

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що перша леді США Меланія Трамп провела зустріч із представниками України та Росії в Білому домі. Українську делегацію представляли уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Від Росії прибули омбудсменка Яна Лантратова та Кирило Дмитрієв.

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Під час зустрічі представників обох країн розмістили за одним столом: Арахамія сидів поруч із Дмитрієвим, а Лубінець – біля Лантратової.

Головною темою переговорів стала гуманітарна місія в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Меланія Трамп розповіла, що особисто долучилася до підготовки операції: вивчала плани розмінування, аерофотознімки, стан доріг і маршрути евакуації.

У межах місії вдалося евакуювати майже 800 людей і доставити до регіону необхідну допомогу. Для проведення операції сторони дотримувалися режиму припинення вогню, який діяв із 3:00 27 жовтня до 22:59 1 листопада 2026 року.

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