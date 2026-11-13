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Ле Пен заявила, що готова зустрітися з Зеленським через "проблему, що сколихнула Європу"

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
3,6 т.
Ле Пен заявила, що готова зустрітися з Зеленським через "проблему, що сколихнула Європу"
Марін Ле Пен. Джерело: Facebook/Marine Le Pen

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об’єднання", кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен заявила, що готова зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Вона пропонує провести переговори в Брюсселі, оскільки, на її думку, це місце відповідає темі обговорення – йтиметься про фінансування України.

Про це Ле Пен сказала у п'ятницю, 13 листопада, повідомляє Le Figaro. За її словами, "проблема фінансування України є питанням, яке сьогодні хвилює всю Європу". 

Політикиня заявила, що в разі обрання на посаду глави держави вона "продовжуватиме протягом шести місяців" надавати фінансову допомогу Україні, але після цього "припинить" таку підтримку

"Ми бачили, як низка країн виступила проти додаткового фінансування України", – підкреслила лідерка ультраправих, нагадавши, що Європейський Союз уже почав виділяти 90 мільярдів євро на підтримку Києва.

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У понеділок Ле Пен має зустрітися з послом України у Франції Вадимом Омельченком

"Так, якщо я зможу зустрітися з ним (Зеленським – Ред.) у Брюсселі, я повідомлю про це послу України", – зазначила політикиня. 

Як повідомляв OBOZ.UA, лідерка французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен офіційно розпочала президентську кампанію. Під час виступу в Орлеані вона заявила про необхідність відновити порядок і національну впевненість на тлі економічних, соціальних проблем та питань безпеки у Франції.

Ми також писали про те, що ультраправа політикиня Марін Ле Пен і ультралівий Жан-Люк Меланшон мають шанси вийти у другий тур на виборах президента Франції, відповідно до прогнозів на основі соцопитувань. Після цього Ле Пен, імовірно, обійде свого суперника й отримає перемогу.

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