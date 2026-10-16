Ле Пен заявила, що готова приїхати в Україну, але є "нюанс". Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Камікадзе" спікірує відразу на зльоті, але це може бути зовсім іншим інструментом терору: що не так із даними про розробку "Герані-6""Камікадзе" спікірує відразу на зльоті, але це може бути зовсім іншим інструментом терору: що не так із даними про розробку "Герані-6"Хто така Антоніна Хижняк, яка стане новою "Холостячкою": два гучних романи, 9-річний син та звання заслуженої актриси в 35 роківХто така Антоніна Хижняк, яка стане новою "Холостячкою": два гучних романи, 9-річний син та звання заслуженої актриси в 35 років"Ніхто не переконає мене": Трамп заявив, шо Україні потрібно провести вибори"Ніхто не переконає мене": Трамп заявив, шо Україні потрібно провести вибориКого не мобілізують в Україні з 1 листопада: перелік категорійКого не мобілізують в Україні з 1 листопада: перелік категорійІлюстрація - пенсіонера та пенсіяВ Україні через кілька місяців посилять вимоги для виходу на пенсію: хто не зможе отримувати виплати"Маємо розуміти": у Латвії заявили, що в Зеленського наразі є лише один союзник"Маємо розуміти": у Латвії заявили, що в Зеленського наразі є лише один союзник"Ми незадоволені. Усіх обурює": в Росії влаштували нову істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧС"Ми незадоволені. Усіх обурює": в Росії влаштували нову істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧСБез матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Луцьку. ФотоБез матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Луцьку. ФотоДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою"Сирне королівство" закриваєтьсяВ Україні закривається велика продуктова мережа: чому магазини зупиняють роботу

Ле Пен заявила, що готова приїхати в Україну, але є "нюанс". Відео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
icon 3,9 т.
Ле Пен заявила, що готова приїхати в Україну, але є "нюанс". Відео
Марін Ле Пен. Джерело: Global Look Press

Лідерка французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що готова відвідати Україну, якщо президент Володимир Зеленський захоче обговорити з нею питання фінансової підтримки. Франція більше не має достатніх фінансових можливостей для надання Україні допомоги в обсязі, який сягає 6 млрд євро на рік.

Відповідаючи на запитання, чи готова вона приїхати до України, французька політикиня зазначила, що погодиться на такий візит, якщо її запросять. Про це Ле Пен сказала під час інтерв’ю на французькій телепередачі Objectif Elysee.

Вона також прямо пов’язала можливу поїздку з бажанням українського президента обговорити питання допомоги.

"Якщо пан Зеленський захоче, щоб ми обговорили це питання, я із задоволенням приїду в Україну", – заявила Ле Пен.

Водночас політикиня підкреслила, що її позиція не є особистим протистоянням із главою української держави.

Читайте також
Остап ЯришОстап Яриш
icon 21,1 т.
Зеленський – "не та людина": Трамп перейшов у відкритий наступ на президента й зажадав виборів
icon 21,1 т.
Зеленський – "не та людина": Трамп перейшов у відкритий наступ на президента й зажадав виборів
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 9,8 т.
"США чинять тиск на Україну": наказ про обмеження Starshield надійшов із Білого дому – Reuters
icon 9,8 т.
"США чинять тиск на Україну": наказ про обмеження Starshield надійшов із Білого дому – Reuters
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 6,8 т.
"Це ганьба": Трамп поскаржився на українські удари по НПЗ Росії і накинувся на Зеленського
icon 6,8 т.
"Це ганьба": Трамп поскаржився на українські удари по НПЗ Росії і накинувся на Зеленського

"Я нічого не маю особисто проти пана Зеленського", – сказала вона.

Головною умовою, яку Ле Пен озвучила у зв’язку з можливими переговорами, стала необхідність переглянути обсяги фінансової підтримки України. Франція більше не має ресурсів для продовження допомоги на нинішньому рівні.

"Ми більше не маємо фінансових можливостей надавати допомогу, яка досі коштувала нам 6 млрд євро на рік", – сказала французька політикиня.

Ле Пен також звернула увагу на розбіжності між заявами французького президента Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського.

"Те, що говорить пан Макрон, зовсім не те, що говорить пан Зеленський", – зазначила вона.

Таким чином, можливий візит до України Ле Пен пов’язала з обговоренням фінансової допомоги та позиції французької влади щодо підтримки Києва.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що лідерка французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що Франція однією з перших відчує на собі наслідки вступу України до Європейського Союзу. Зокрема, вона вказала на ризики для французького сільського господарства.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!

Схожі теми
Військова допомога УкраїніФранціяУкраїнаМарін Ле ПенМарін Ле ПенВолодимир ЗеленськийВолодимир Зеленський
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись