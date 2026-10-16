Ле Пен заявила, що готова приїхати в Україну, але є "нюанс". Відео

Лідерка французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що готова відвідати Україну, якщо президент Володимир Зеленський захоче обговорити з нею питання фінансової підтримки. Франція більше не має достатніх фінансових можливостей для надання Україні допомоги в обсязі, який сягає 6 млрд євро на рік.

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Відповідаючи на запитання, чи готова вона приїхати до України, французька політикиня зазначила, що погодиться на такий візит, якщо її запросять. Про це Ле Пен сказала під час інтерв’ю на французькій телепередачі Objectif Elysee.

Вона також прямо пов’язала можливу поїздку з бажанням українського президента обговорити питання допомоги.

"Якщо пан Зеленський захоче, щоб ми обговорили це питання, я із задоволенням приїду в Україну", – заявила Ле Пен.

Водночас політикиня підкреслила, що її позиція не є особистим протистоянням із главою української держави.

"Я нічого не маю особисто проти пана Зеленського", – сказала вона.

Головною умовою, яку Ле Пен озвучила у зв’язку з можливими переговорами, стала необхідність переглянути обсяги фінансової підтримки України. Франція більше не має ресурсів для продовження допомоги на нинішньому рівні.

"Ми більше не маємо фінансових можливостей надавати допомогу, яка досі коштувала нам 6 млрд євро на рік", – сказала французька політикиня.

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Ле Пен також звернула увагу на розбіжності між заявами французького президента Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського.

"Те, що говорить пан Макрон, зовсім не те, що говорить пан Зеленський", – зазначила вона.

Таким чином, можливий візит до України Ле Пен пов’язала з обговоренням фінансової допомоги та позиції французької влади щодо підтримки Києва.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що лідерка французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що Франція однією з перших відчує на собі наслідки вступу України до Європейського Союзу. Зокрема, вона вказала на ризики для французького сільського господарства.

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