Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен підтвердила, що в разі обрання президенткою Франція припинить надавати Україні фінансову допомогу. Водночас вона заявила, що Париж виконає вже взяті на себе зобов'язання, а також продовжить підтримку Києва в інших формах.

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Про це пише Le Monde. Про свою позицію Ле Пен повідомила після зустрічі з послом України у Франції Вадимом Омельченком, наголосивши, що фінансовий стан Франції більше не дозволяє продовжувати підтримку України.

Ле Пен пояснила відмову фінансовими проблемами Франції

У заяві, оприлюдненій після зустрічі з українським послом, політикиня зазначила, що "стан державних фінансів Франції більше не дозволяє надавати фінансову допомогу Україні в найближчі місяці".

Раніше Ле Пен заявляла, що в разі перемоги на президентських виборах навесні Франція продовжуватиме фінансову підтримку України ще шість місяців, після чого припинить її. Це стосувалося як двосторонніх виплат Києву, так і внесків Франції до майбутніх європейських програм допомоги.

Тепер вона уточнила, що Париж виконає вже взяті зобов'язання, зокрема пов'язані з європейським кредитом для України на 90 млрд євро.

Яку підтримку Франція продовжить надавати Україні

Попри намір припинити фінансову допомогу, Ле Пен заявила, що Франція й надалі підтримуватиме Україну шляхом передавання обладнання, гуманітарної допомоги та "набагато активнішої дипломатії".

Також політикиня попросила українського посла передати президенту Володимиру Зеленському, що готова зустрітися з ним у Парижі або Брюсселі. Наприкінці жовтня глава української держави запрошував її відвідати Україну.

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Тим часом чинний президент Франції Еммануель Макрон у суботу застеріг від скорочення підтримки Києва. За його словами, ті, хто хоче обмежити ресурси України, прагнуть змусити її погодитися на несправедливий мир, що може надовго послабити Європу.

Як повідомляв OBOZ.UA, Ле Пен заявила, що готова зустрітися з Зеленським. Вона пропонує провести переговори в Брюсселі, оскільки, на її думку, це місце відповідає темі обговорення – йтиметься про фінансування України.

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