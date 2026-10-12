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"Лавров уже заслужив місце в першому ряду Спецтрибуналу":  в МЗС відповіли на цинічні заяви Кремля

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
icon 1,9 т.
"Лавров уже заслужив місце в першому ряду Спецтрибуналу":  в МЗС відповіли на цинічні заяви Кремля
У МЗС відреагували на заяву Лаврова про Зеленського. Джерело: МЗС України, скриншот, колаж OBOZ.UA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на заяви головного російського "дипломата" Сергія Лаврова про те, що президент України Володимир Зеленський нібито "не заслужив перепочинку" на полі бою. Сибіга наголосив, що представники кремлівського режиму заслужили судовий процес за свої воєнні злочини проти України. А сам Лавров – місце в першому ряду Спецтрибуналу.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X. Він підкреслив, що чим більше таких цинічних заяв представників Кремля, тим більше доказів для майбутнього міжнародного правосуддя.

"Зеленський не заслужив на перепочинок на полі бою", – каже воєнний злочинець Лавров. Натомість Лавров уже заслужив собі місце в першому ряду на Спеціальному трибуналі щодо злочину агресії", – відповів Сибіга.

Глава українського МЗС також додав, що кожне таке безглузде і цинічне висловлювання російських воєнних злочинців лише розширює перелік доказів для міжнародного правосуддя.

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''Лавров уже заслужив місце в першому ряду Спецтрибуналу'':  в МЗС відповіли на цинічні заяви Кремля

Заява міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Джерело: Скриншот

Що передувало

Сибіга відреагував на заяву Лаврова, яку той зробив 12 жовтня під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Лівану Юсефом Раджі.

Російського міністра запитали про домовленість щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії, про яку напередодні заявив президент США Дональд Трамп.

У відповідь Лавров заявив, що Москва не збирається припиняти бойові дії заради переговорів із Києвом. За його словами, Росія нібито готова вести переговори, але не погоджується на припинення бойових дій на цей період.

"Я не думаю, що Зеленський заслужив перепочинок. Не думаю, що ми вкотре будемо вестися на запевнення та обіцянки", – сказав Лавров.

Він також заявив, що Зеленський нібито прагне використати публічні ініціативи щодо припинення вогню, щоб отримати перепочинок на полі бою.

Лавров також повторив кремлівські звинувачення на адресу України, заявивши, що Зеленський "накачаний європейською зброєю" нібито веде "терористичну війну" проти Росії.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Росії заявили про готовність тимчасово утриматися від ударів по Україні, але лише в день виборів, якщо Київ справді планує їх провести. Водночас у Кремлі цинічно відкинули необхідність тривалішого перемир'я, стверджуючи, що українська сторона нібито прагне використати паузу для продовження війни. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, Києву нібито потрібні 60 днів перемир'я не для організації виборчого процесу, а для відновлення сил і продовження бойових дій.

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