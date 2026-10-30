Латвія вперше в своїй історії головуватиме в Радбезі ООН: які завдання назвала ключовими

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою"Вимоги Росії неприйнятні": адмірал НАТО заявив, що Україна не повинна погоджуватися на обмеження чисельності армії"Вимоги Росії неприйнятні": адмірал НАТО заявив, що Україна не повинна погоджуватися на обмеження чисельності арміїФінляндія та Норвегія заговорили з Путіним: які можливості та ризики відкриває цей крок для України та Європи. Інтерв’ю з ВеселовськимФінляндія та Норвегія заговорили з Путіним: які можливості та ризики відкриває цей крок для України та Європи. Інтерв’ю з ВеселовськимІлюстрація - паспорти УкраїниУкраїнка кожні два тижні літала в країну ЄС за виплатами: який вирок виніс судУ російському Новокуйбишевську атаковано НПЗ: після серії вибухів сталася пожежа. Фото і відеоУ російському Новокуйбишевську атаковано НПЗ: після серії вибухів сталася пожежа. Фото і відеоВтрати РФ в УкраїніСили оборони відмінусували 1590 окупантів та знищили два літаки армії РФ: дані ГенштабуЧи буде в Україні різке похолодання і снігопади вже на початку листопада: Укргідрометцентр дав відповідьЧи буде в Україні різке похолодання і снігопади вже на початку листопада: Укргідрометцентр дав відповідьНайкращий день для реалізації давніх планів: Левам пощастить, а Раки отримають важливу відповідь щодо фінансів – гороскоп на 30 жовтня для всіхНайкращий день для реалізації давніх планів: Левам пощастить, а Раки отримають важливу відповідь щодо фінансів – гороскоп на 30 жовтня для всіхОсновну теорію походження життя на Землі поставили під сумнів: що з нею не такОсновну теорію походження життя на Землі поставили під сумнів: що з нею не такВідбиття повітряної атаки РФРосія здійснила комбіновану атаку на Україну, сили ППО збили 3 ракети і майже сотню БпЛА: наслідки ворожих ударів
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Латвія вперше в своїй історії головуватиме в Радбезі ООН: які завдання назвала ключовими

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
1,9 т.
Латвія вперше в своїй історії головуватиме в Радбезі ООН: які завдання назвала ключовими
Засідання Радбезу ООН. Ілюстраційне фото. Джерело: UN Photo / Manuel Elías

З 1 листопада Латвія вперше очолить Раду Безпеки ООН і протягом місяця координуватиме її роботу. Головними завданнями Рига назвала підтримку України, протидію російській пропаганді та недопущення нормалізації агресії РФ.

Про це повідомляє Delfi. Країна також прагне використати головування для зміцнення міжнародної безпеки та привернення уваги до наслідків російської агресії.

Пріоритети Латвії під час головування в Радбезі

Як розповіла посол Латвії при ООН Саніта Павлюта-Десландес, головування в Раді Безпеки дає країні можливість активніше заявити про себе на міжнародній арені, відстоювати власні інтереси та цінності й демонструвати відповідальну позицію.

За її словами, близько 90% порядку денного Радбезу становлять регулярні засідання. Разом з тим головуюча країна може ініціювати одне або два тематичні обговорення, присвячені важливим для неї питанням. Латвія планує використати цю можливість, щоб порушити теми, які визначила своїми пріоритетами.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
4,0 т.
Москва намагається вбити клин між країнами Європи: в ISW пояснили, що стоїть за заявами Кремля щодо перемовин
4,0 т.
Москва намагається вбити клин між країнами Європи: в ISW пояснили, що стоїть за заявами Кремля щодо перемовин
Надія ДанищукНадія Данищук
3,4 т.
"НАТО воюватиме інакше, ніж Україна": в Північноатлантичному альянсі пообіцяли дати відсіч, якщо Росія нападе
3,4 т.
"НАТО воюватиме інакше, ніж Україна": в Північноатлантичному альянсі пообіцяли дати відсіч, якщо Росія нападе
Іван ЧерленськийІван Черленський
1,9 т.
Трамп може відкласти постачання Україні ракет Patriot до проміжних виборів у США – Euronews
1,9 т.
Трамп може відкласти постачання Україні ракет Patriot до проміжних виборів у США – Euronews

Павлюта-Десландес додала, що робота в Раді Безпеки ООН нагадує Латвії про необхідність щодня відстоювати власну незалежність і свободу. Тому головним завданням країни в Радбезі дипломатка назвала зміцнення національної безпеки, зокрема через підтримку України.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб війна Росії проти України залишалася одним з найважливіших питань порядку денного Ради Безпеки ООН, щоб не допустити нормалізації російської агресії проти України, спростовувати російську пропаганду і брехню і роз'яснювати міжнародній спільноті імперіалістичні цілі Росії і глобальні наслідки її дій", – заявила вона.

Рига посилює увагу світу до війни в Україні

Цього року Латвія разом із європейськими партнерами ініціювала майже всі з 16 засідань Радбезу ООН щодо України. Окрему зустріч у форматі Arria присвятили гуманітарним наслідкам російської агресії та вербуванню іноземців до армії РФ.

Крім того, Рига регулярно проводить для інших країн брифінги про ситуацію в Україні та світові конфлікти.

Нагадаємо, раніше речник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша Стефан Дюжаррік сказав, що ООН необхідно реформувати, щоб вона відповідала сучасним викликам і відображала реалії світу 2026 року, а не 1945-го, коли була заснована. Йдеться про зміну балансу сил усередині організації з урахуванням сучасних реалій.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа виступає проти всіх нинішніх кандидатів на посаду генерального секретаря ООН. У Вашингтоні вважають, що претенденти недостатньо поділяють світогляд американського президента та його прагнення до радикальних реформ організації.

Схожі теми
Радбез ООНЛатвіяУкраїнадопомога
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!