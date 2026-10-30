Латвія вперше в своїй історії головуватиме в Радбезі ООН: які завдання назвала ключовими

З 1 листопада Латвія вперше очолить Раду Безпеки ООН і протягом місяця координуватиме її роботу. Головними завданнями Рига назвала підтримку України, протидію російській пропаганді та недопущення нормалізації агресії РФ.

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Про це повідомляє Delfi. Країна також прагне використати головування для зміцнення міжнародної безпеки та привернення уваги до наслідків російської агресії.

Пріоритети Латвії під час головування в Радбезі

Як розповіла посол Латвії при ООН Саніта Павлюта-Десландес, головування в Раді Безпеки дає країні можливість активніше заявити про себе на міжнародній арені, відстоювати власні інтереси та цінності й демонструвати відповідальну позицію.

За її словами, близько 90% порядку денного Радбезу становлять регулярні засідання. Разом з тим головуюча країна може ініціювати одне або два тематичні обговорення, присвячені важливим для неї питанням. Латвія планує використати цю можливість, щоб порушити теми, які визначила своїми пріоритетами.

Павлюта-Десландес додала, що робота в Раді Безпеки ООН нагадує Латвії про необхідність щодня відстоювати власну незалежність і свободу. Тому головним завданням країни в Радбезі дипломатка назвала зміцнення національної безпеки, зокрема через підтримку України.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб війна Росії проти України залишалася одним з найважливіших питань порядку денного Ради Безпеки ООН, щоб не допустити нормалізації російської агресії проти України, спростовувати російську пропаганду і брехню і роз'яснювати міжнародній спільноті імперіалістичні цілі Росії і глобальні наслідки її дій", – заявила вона.

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Рига посилює увагу світу до війни в Україні

Цього року Латвія разом із європейськими партнерами ініціювала майже всі з 16 засідань Радбезу ООН щодо України. Окрему зустріч у форматі Arria присвятили гуманітарним наслідкам російської агресії та вербуванню іноземців до армії РФ.

Крім того, Рига регулярно проводить для інших країн брифінги про ситуацію в Україні та світові конфлікти.

Нагадаємо, раніше речник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша Стефан Дюжаррік сказав, що ООН необхідно реформувати, щоб вона відповідала сучасним викликам і відображала реалії світу 2026 року, а не 1945-го, коли була заснована. Йдеться про зміну балансу сил усередині організації з урахуванням сучасних реалій.

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