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"Ланцюг непрямих доказів": що відомо про суд над українцем у Німеччині у справі про підрив "Північних потоків"

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read3 хв
icon 1,0 т.
"Ланцюг непрямих доказів": що відомо про суд над українцем у Німеччині у справі про підрив "Північних потоків"
Обвинувачений разом зі своїми адвокатами Мейєром-Лохкампом, Канестріні та Брьогелером. Джерело: Маркус Шольц/dpa.

У Німеччині в місті Гамбург розпочався суд над колишнім офіцером українського спецпідрозділу Сергієм Кузнєцовим, якого обвинувачують у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" Балтійському морі у вересні 2022 року. Німецька прокуратура стверджує, що операцію планували за участю українських військових, щоб позбавити Росію доходів від постачання газу.

Адвокати Кузнєцова відкидають обвинувачення та ставлять під сумнів законність його екстрадиції до Німеччини. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Справу розглядає Вищий земельний суд Гамбурга. На процес акредитувалися понад 100 журналістів із більш ніж десяти країн, зокрема України, Росії, США, Франції та Великої Британії.

''Ланцюг непрямих доказів'': що відомо про суд над українцем у Німеччині у справі про підрив ''Північних потоків''

Відкриття засідання суду №237: Чи був підрив газопроводів воєнним злочином? Джерело: Ганнібал Ганшке / EPA.

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Кузнєцова обвинувачують у координації диверсійної операції проти газопроводів, які з’єднували Росію з Німеччиною через Балтійське море. У квітні 2022 року він разом з іншими військовослужбовцями України розробив план знищення трубопроводів. Метою операції нібито було припинити постачання російського газу та позбавити Москву доходів, які вона могла використовувати для фінансування війни.

Представник федеральної прокуратури Штефан Шмідт заявив у суді, що обвинувачений та інші учасники групи діяли за дорученням і за згодою українських державних органів. За версією обвинувачення, вони усвідомлювали, що газопроводи не були законною військовою ціллю. Водночас українська влада заперечує свою причетність до підриву.

''Ланцюг непрямих доказів'': що відомо про суд над українцем у Німеччині у справі про підрив ''Північних потоків''

Солідарність з Кузнєцова перед будівлею суду: "Північний потік був зброєю Росії". Джерело: Грегор Фішер / AFP.

Сам обвинувачений вирішив не давати свідчень. Натомість його адвокати заявили про відсутність достатніх доказів причетності Кузнєцова до диверсії та поставили під сумнів правомірність судового переслідування.

Адвокат Нікола Канестріні наголосив, що слідство не надало доказів безпосередньої присутності його підзахисного на яхті "Андромеда", яку використовували під час операції. Немає відбитків пальців, результатів ДНК-експертиз чи фотографій, які підтверджували б це.

"Немає ланцюга доказів, є лише ланцюг непрямих доказів", – заявив Канестріні.

Він також стверджує, що екстрадиція Кузнєцова з Італії до Німеччини відбулася через обвинувачення в диверсії, тоді як тепер центральним пунктом справи стало ймовірне воєнне злочинство. Адвокат назвав це порушенням правових процедур і заявив, що Німеччина домоглася передачі обвинуваченого на неналежних підставах.

Інший захисник, Єс Маєр-Лолкамп, поставив питання про статус газопроводів на момент підриву. Він зазначив, що на той час постачання газу через "Північний потік – 1" уже було припинене, тому суд має встановити, яку функцію трубопроводи виконували безпосередньо під час атаки.

Захист також посилається на те, що Кузнєцов на момент імовірної операції був українським офіцером, а відомості про військові завдання, командні структури та тактику могли становити державну таємницю. Адвокати подали клопотання про припинення провадження.

За матеріалами обвинувачення, група нібито орендувала яхту Bavaria Cruiser 50 під назвою "Андромеда" приблизно за 12 тисяч євро. На початку вересня 2022 року учасники операції, за версією слідства, піднялися на борт у порту Вік на острові Рюген. Судно мало п’ять кают і, як стверджує прокуратура, використовувалося для перевезення обладнання та вибухівки.

Тоді як 22 вересня група залишила яхту, а вже 26 вересня в Балтійському морі пролунали вибухи.

Перша детонація сталася о 2:03 ночі. Вибухи пошкодили трубопроводи "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" унаслідок чого газ почав виходити у воду. Пошкодження охопили три нитки трубопроводів, а згодом відбулася ще одна детонація.

До руйнування "Північний потік – 1" у 2021 році забезпечував близько половини річної потреби Німеччини в природному газі, зазначає видання.

Кузнєцов – колишній офіцер українського підрозділу, який займався розвідкою, диверсіями та операціями проти інфраструктури. Він жив у Києві з родиною та керував компанією у сфері енергетичної й телекомунікаційної інфраструктури.

Улітку 2025 року його затримали італійські карабінери поблизу Ріміні на підставі європейського ордера на арешт. Після екстрадиції до Німеччини він перебуває під вартою. Кузнєцов утримується в ізоляції 23 години на добу.

Під час судового розгляду мають дослідити результати криміналістичних експертиз, дані про вибухи, походження вибухових речовин та технічні можливості проведення підводної операції. Одне з головних питань процесу – чи можна кваліфікувати підрив газопроводів як воєнний злочин або ж він підпадає під поняття законної військової операції.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Хорватії у місті Пула взяли під варту громадянина України Володимира Журавльова, якого німецькі слідчі підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у вересні 2022 року. Німеччина домагається його екстрадиції для притягнення до відповідальності.

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