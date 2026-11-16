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Китай підтвердив дату зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна: які питання стануть ключовими

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
801
Китай підтвердив дату зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна: які питання стануть ключовими
Сі Цзіньпін, Володимир Путін та Дональд Трамп. Джерело: колаж OBOZ.UA

У Китаї підтвердили запланований саміт президента КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Тристороння зустріч відбудеться 19 листопада у китайському Шеньчжені.

Центральною темою стане можливість укладення угоди про скорочення ядерних озброєнь, також можуть говорити про війну в Ірані та ситуацію навколо Північної Кореї. Про це йдеться на сайті Китайської Народної Республіки та у виданні New Yourk Post.

Що відомо

Зустріч має відбутися в межах щорічного саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

"19 листопада голова Сі Цзіньпін проведе саміт Китай-Росія-США разом з президентом Володимиром Путіним та президентом Дональдом Дж. Трампом у Шеньчжені", – йдеться в повідомленні на сайті КНР.

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Про що говоритимуть

Однією з центральних тем стане можливість укладення угоди про скорочення ядерних озброєнь.

Серед інших тем, які можуть обговорювати на зустрічі, – війна в Ірані та ситуація навколо Північної Кореї.

Тим часом Україну під час цієї зустрічі обговорювати не планують, заявили в адміністрації США.  За словами представника Білого дому, для переговорів із росією щодо українського питання існує окремий дипломатичний формат, до якого Китай не залучений.

Зазначається, що запланований саміт буде першою тристоронньою зустріччю лідерів США, Китаю та Росії такого рівня. Вона відбудеться на тлі міжнародних дискусій щодо ядерної безпеки та війни Росії проти України.

При цьому учасники саміту відмовилися від заздалегідь узгодженого порядку денного, зазначило видання Financial Times. Там назвали це "незвичайним рішенням" для китайського лідера, оскільки він зазвичай наполягає на ретельно прописаному сценарії заходу. За даними FT, Пекін спочатку насторожено ставився до тристороннього формату через непередбачуваність співрозмовників Сі, проте погодився після кількох тижнів переговорів із Москвою та Вашингтоном.

Що передувало

Раніше Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і главою Китаю Сі Цзіньпіном під час саміту лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Очільник Білого дому переконаний, що розмова має бути цікавою, а переговори стосуватимуться денуклеаризації та війни в Ірані.

"Одна із зустрічей, я думаю, буде з президентом Путіним та президентом Сі, і це буде цікаво. Ми говоримо про багато речей, зокрема про денуклеаризацію, але ми будемо говорити про багато речей. Ми намагаємося покласти край війні в Ірані", – сказав Трамп.

Як писав OBOZ.UA, одне з видань зазначало, що Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін можуть спробувати переглянути чинний світовий порядок і розподілити сфери впливу на планеті. Такі побоювання виникли після пропозиції російського диктатора провести тристоронній саміт за участю лідерів США, Росії та Китаю.

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