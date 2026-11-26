Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що війна в Україні нібито перетворилася на "проксі-війну" між Європою та Росією. Він також назвав необґрунтованим побоювання європейських держав щодо можливої російської агресії.

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Про це Кушнер розповів в інтерв'ю генеральному директору медіагрупи Axel Springer Матіасу Депфнеру в межах подкасту MD Meets. За словами американського представника, нинішня ситуація є вкрай небезпечною, а помилки сторін можуть призвести до масштабної ескалації.

"Ми живемо в неймовірно небезпечний час, коли ця війна частково обмежується Україною, але фактично стала проксі-війною, де Європа фінансує та озброює Україну проти Росії. І не знадобиться багато прорахунків для сильної ескалації цієї ситуації", – заявив Кушнер.

Що Кушнер сказав про членство України в НАТО

Американський спецпосланець також заявив, що Україна нібито висуває надмірні вимоги щодо гарантій безпеки. За його словами, Київ прагне отримати від міжнародних партнерів конкретніші зобов'язання, ніж ті, які передбачені статтею 5 Північноатлантичного договору.

Під час інтерв'ю Депфнер поцікавився, чи могло б членство України в НАТО з 2008 року запобігти війні. Кушнер не виключив такої можливості, проте водночас припустив, що вступ до Альянсу міг би спровокувати початок війни на одне або навіть два десятиліття раніше.

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"Для Росії це була червона лінія. І якщо повернутися до історії Росії, то можна побачити, що на неї нападали приблизно раз на століття протягом останніх тисяч років, і ці напади завжди відбувалися через коридор, яким зараз є сучасна Україна. І я думаю про це з російської точки зору", – сказав спецпосланець Трампа.

Кушнер назвав побоювання Європи щодо Росії безпідставними

Представник США запевнив, що не підтримує жодну зі сторін, а намагається зрозуміти їхні позиції для досягнення домовленостей. За його словами, Москва сприймає розширення НАТО на схід як провокацію, тоді як Вашингтон розглядає його виключно як оборонний союз.

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Саме тому під час переговорів із представниками РФ американська делегація намагалася знайти рішення, реалізація яких не викликала б відчуття загрози в жодної зі сторін.

Водночас Кушнер висловив думку, що взаємні побоювання Росії та країн НАТО є наслідком непорозумінь і недостатньої комунікації. Зокрема, він заявив, що занепокоєння європейських держав щодо потенційного нападу РФ нібито не має достатніх підстав.

Нагадаємо, Кушнер назвав територіальне питання головною перешкодою для завершення війни в Україні. Американський спецпосланець запропонував спочатку зосередитися на умовах повоєнного врегулювання, а вже потім переходити до обговорення можливих територіальних поступок.

Як писав OBOZ.UA, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа заявив, що найбільший за час війни обмін полоненими між Україною та Росією має відбутися перед різдвяними святами. За словами американського спецпосланця, підготовка відповідної гуманітарної операції була однією з головних цілей тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.