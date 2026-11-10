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Кушнер заявив, що Росія готова до миру, але за певних умов. Відео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
1,1 т.
Кушнер заявив, що Росія готова до миру, але за певних умов. Відео
Спецпосланець Дональда Трампа Джаред Кушнер. Джерело: GettyImages

Спеціальний посланник США Джаред Кушнер заявив, що Росія та диктатор Володимир Путін нібито готові до миру з Україною. За його словами, такого висновку американська сторона дійшла після розмов зі співрозмовником.

Водночас Кушнер наголосив, що готовність Москви до завершення війни залежить від певних умов. Про це він заявив, коментуючи запитання європейців щодо намірів Росії.

Що Кушнер сказав про готовність Росії до миру

За словами спеціального посланника США, європейські партнери найчастіше запитують американську сторону, чи справді росіяни та президент РФ Володимир Путін готові до миру.

 

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"З огляду на те, що ми зі Стівом почули від нього, можемо з упевненістю сказати: так, ми вважаємо, що готові – за належних умов", – заявив Кушнер.

Водночас він зазначив, що російська сторона ставить українцям та європейцям аналогічне запитання: чи справді вони щиро прагнуть миру.

Водночас конкретних умов, за яких Росія нібито готова до миру, американський посланник у наведеній заяві не назвав.

Як повідомляв OBOZ.UA, мирні переговори за участю України, США та Росії стартували в ОАЕ 10 листопада. Делегацію від України очолив глава Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. Ключовими питаннями стануть безпекові гарантії, припинення вогню і кроки для закінчення війни.

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