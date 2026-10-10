Кулеба пояснив, що стоїть за "заграваннями" Путіна з Трампом і на що розраховує Кремль

Російський диктатор Володимир Путін використовує контакти з президентом США Дональдом Трампом, щоб стримувати Вашингтон від жорстких кроків проти Москви. Водночас Кремль не відмовляється від наміру підкорити Україну, а війну та переорієнтацію Росії на Азію Путін сприймає як частину власної історичної місії.

Відео дня

Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA розповів Дмитро Кулеба, який очолював Міністерство закордонних справ України у 2020–2024 роках. Він пояснив, чому російський лідер зацікавлений у підтриманні діалогу з Трампом, як бачить майбутнє Росії та чому прагне упокорити Україну.

Навіщо Путін підтримує контакти з Трампом

За словами Кулеби, Путіну не потрібен Трамп як надійний партнер. Головне завдання російського диктатора – утримувати президента США від жорстких кроків проти Росії. Для цього Москва постійно повертається до розмов про масштабні економічні домовленості.

"Його завдання – утримувати президента США від жорстких кроків проти Росії", – наголосив Кулеба.

Водночас у Кремлі не довіряють Сполученим Штатам у довгостроковій перспективі. Путін розуміє, що після Трампа президентом може стати інша людина, яка знову запровадить санкції проти Росії. Тому Москва готується до тривалого життя під обмеженнями та розбудовує інфраструктуру для їх обходу.

"Москва готується до безкінечного життя під санкціями й розбудовує інфраструктуру для їх обходу", – пояснив колишній глава МЗС.

РЕКЛАМА

Кулеба також звернув увагу на те, що заяви Трампа про нібито прагнення Путіна припинити війну можуть зміцнювати позицію російського диктатора. На думку дипломата, коли Путін чує такі слова, це лише посилює його впевненість у власному впливі на американського президента та зменшує перспективи серйозних переговорів.

Чому Росія продовжує війну та прагне упокорити Україну

Кулеба вважає, що стратегічна мета Кремля щодо України не змінюється, хоча Росія пристосовує свої дії до обставин. Коли російські війська не можуть досягти бажаного результату на фронті, вони посилюють атаки на інфраструктуру та намагаються зробити великі українські міста непридатними для життя.

Головні історії дня

"Нинішні атаки на цивільну інфраструктуру, спроби зробити великі українські міста непридатними для життя – наслідок нездатності Росії досягти своїх цілей на фронті", – зазначив дипломат.

Він пояснив, що прагнення Путіна підкорити Україну виходить за межі суто військових розрахунків і пов’язане з тим, яким російський лідер хоче залишитися в історії. За словами Кулеби, існування успішної демократичної України поруч із Росією становить загрозу для російської влади, адже росіяни можуть запитати себе, чому вони не можуть жити так само.

РЕКЛАМА

Водночас, на думку дипломата, тепер постає ширше питання: чи може Путін дозволити собі існування не лише успішної демократичної України, а й успішної демократичної Європи.

Кулеба провів паралель із подіями після Полтавської битви 1709 року, коли російські війська спустошували українські міста. За його словами, метою таких дій було не збереження економічних ресурсів, а встановлення контролю через страх. Серед прикладів політики залякування він назвав Голодомор і розстріляне відродження.

Відповідаючи на запитання, що Путін хотів би залишити в історії про Україну, Кулеба сформулював це двома словами: "Повернуто. Упокорено". Він додав, що для російського диктатора не має значення, яким саме способом буде досягнуто цієї мети – через знищення чи захоплення.

РЕКЛАМА

Як Путін хоче переорієнтувати Росію на Азію

Ще одним елементом бачення майбутнього Росії Кулеба назвав її поступовий розворот від Європи до Азії. До повномасштабної війни росіяни активно подорожували європейськими країнами та бачили інший рівень життя. Тепер натомість відбувається переорієнтація людських потоків, капіталу й товарів у східному напрямку.

Кулеба зазначив, що Путін сприймає цей процес як історичний розворот Росії. Він прагне залишити помітний слід в історії, щоб його згадували як діяча, який здійснив масштабні зміни.

РЕКЛАМА

"Він хоче залишити слід в історії, щоб у підручниках про нього писали як про діяча, який зробив щось велике, а не про того, хто залишився в історії через дрібниці", – сказав дипломат.

На думку Кулеби, таке уявлення про власну історичну місію допомагає пояснити, чому Путін продовжує агресію, попри значні витрати ресурсів. У цій логіці підкорення України та віддалення Росії від Європи є частинами ширшого задуму російського диктатора.

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про "надзвичайно успішну" телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами американського лідера, сторони домовилися про постачання російського дизельного палива на американський і світові ринки, а в Кремлі підтвердили обговорення війни проти України.

Як писав OBOZ.UA, Росія вимагає від США послаблення санкцій в обмін на енергетичне перемир’я з Україною. Київ побоюється, що Кремль використовує переговори для зміцнення власних позицій.