Директор НАБУ Семен Кривонос не прийде 23 листопада на засідання парламентської ТСК, де мав відповідати на незручні запитання після резонансних свідчень генерала СБУ Сергія Дуки. Офіційна причина – закордонне відрядження. Однак така неявка виглядає як спроба уникнути публічних пояснень.

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Про це заявила політолог Олександра Решмеділова, коментуючи рішення керівника НАБУ пропустити засідання комісії.

"Коли треба виступати зі звинуваченнями, керівництво НАБУ знаходить час і для камер, і пресконференцій. А коли настав час особисто пояснити свою позицію парламентській комісії – голова йде глибоко в пісок", – наголосила Решмеділова.

Вона звернула увагу на разючий контраст між гучними заявами, медійним "альфачизмом" Кривоноса та його небажанням особисто відповідати на запитання депутатів.

На переконання Решмеділової, якщо відрядження справді заважає участі в ТСК 23 листопада, директор НАБУ міг би запропонувати іншу дату. "За гучні слова треба відповідати. І суспільство має право почути ці відповіді без посередництва пресслужби", – підкреслила вона.

Решмеділова наголосила, що відрядження не знімає запитань до керівництва НАБУ, які виникли після свідчень генерала Дуки у справі "Карфаген".