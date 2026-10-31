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"Кроку назад не зроблено": Стубб розповів, які два послання передав Путіну від Зеленського

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read3 хв
4,3 т.
Александр Стубб
Александр Стубб розповів, які два послання передав Путіну від Зеленського. Джерело: iltalehti.fi

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що  27 жовтня під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним передав йому два послання від президента України Володимира Зеленського. У них йдеться про готовність України до двосторонньої зустрічі з РФ на рівні лідерів та про деескалаційні заходи, які пропонує Київ.

Про це зазначило видання Areena. 

Що передав Стубб Путіну в телефонній розмові

Президент Фінляндії зазначив, що на прохання Зеленського озвучив російському диктатору Путіну два повідомлення. У них йшлося про готовність України до двосторонньої зустрічі з РФ на рівні лідерів та про деескалаційні заходи, які пропонує Київ.

"По-перше, він (Зеленський. – Ред.) хотів би провести двосторонню розмову з президентом Путіним і обговорити, зокрема, територіальні питання та безпеку.

Друге стосувалося саме так званих заходів з деескалації, тобто того, щоб ми змогли досягти певного перемир'я в ключових питаннях, таких як енергетика та енергетичні об'єкти, продовольча безпека, обмін полоненими або інфраструктура загалом", – йдеться в матеріалі.

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Стубб також зауважив, що під час дзвінка він та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере отримали нагоду розпитати про підготовку Росії до тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

"Потім у нас була можливість запитати, як він збирається діяти в Абу-Дабі. У цьому сенсі розмова також була дуже корисною", – сказав Стубб.

Відповідаючи на запитання журналістки про те, чи розмова з Путіним наблизила мир, президент Фінляндії сказав, що кроку назад не зроблено, проте це радше є кроком для створення довіри.

"Напевно, кроку назад не зроблено, але й без слів зрозуміло, що перший дзвінок – це радше крок, що вселяє довіру", – зазначив Стубб.

Стубба також запитали, як після телефонного дзвінка з Путіним продовжуватиметься налагодження контактів та відновлення відносин з Росією. На що він відповів, що у майбутньому відносини між Росією та Фінляндією будуть зовсім іншими, ніж раніше.

"Подивимося спокійно, крок за кроком. Єдине, що можна сказати напевно, – це те, що відносини, які, наприклад, колись існували між Росією та Фінляндією, у майбутньому будуть зовсім іншими", – сказав він.

Стубб також зауважив, що Фінляндія та Норвегія також заявили Путіну, що не схвалюють діяльність російського "тіньового флоту" у Балтійському морі.

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський попросив президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Стере передати російському диктатору Путіну певні сигнали. Їхня телефонна розмова з ватажком Кремля була заздалегідь узгоджена з українською стороною.

За словами речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, телефонна розмова Стубба та Стере з Путіним була попередньо погоджена з Україною під час зустрічі в Осло. Він зазначив, що Фінляндія та Норвегія мають спільний кордон із Росією і безпосередньо зацікавлені у власній безпеці, тому виступають партнерами України у мирних зусиллях.

Речник також наголосив, що Україна не виступає проти дипломатичних контактів європейських держав із Росією, якщо вони є частиною узгоджених зусиль. Він закликав інших європейських лідерів погоджувати з Києвом контакти з російським керівництвом.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що державний секретар США Марко Рубіо висловив скептичне ставлення щодо можливості завершення війни в Україні дипломатичним шляхом. Він зауважив, що під час дипломатичного процесу стане зрозуміло, чи можливий такий варіант. Рубіо визнав, що не може стверджувати, ніби переговорне врегулювання війни вже близьке.

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