"Кроку назад не зроблено": Стубб розповів, які два послання передав Путіну від Зеленського

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що 27 жовтня під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним передав йому два послання від президента України Володимира Зеленського. У них йдеться про готовність України до двосторонньої зустрічі з РФ на рівні лідерів та про деескалаційні заходи, які пропонує Київ.

Відео дня

Про це зазначило видання Areena.

Що передав Стубб Путіну в телефонній розмові

Президент Фінляндії зазначив, що на прохання Зеленського озвучив російському диктатору Путіну два повідомлення. У них йшлося про готовність України до двосторонньої зустрічі з РФ на рівні лідерів та про деескалаційні заходи, які пропонує Київ.

"По-перше, він (Зеленський. – Ред.) хотів би провести двосторонню розмову з президентом Путіним і обговорити, зокрема, територіальні питання та безпеку.

Друге стосувалося саме так званих заходів з деескалації, тобто того, щоб ми змогли досягти певного перемир'я в ключових питаннях, таких як енергетика та енергетичні об'єкти, продовольча безпека, обмін полоненими або інфраструктура загалом", – йдеться в матеріалі.

Стубб також зауважив, що під час дзвінка він та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере отримали нагоду розпитати про підготовку Росії до тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

"Потім у нас була можливість запитати, як він збирається діяти в Абу-Дабі. У цьому сенсі розмова також була дуже корисною", – сказав Стубб.

Відповідаючи на запитання журналістки про те, чи розмова з Путіним наблизила мир, президент Фінляндії сказав, що кроку назад не зроблено, проте це радше є кроком для створення довіри.

"Напевно, кроку назад не зроблено, але й без слів зрозуміло, що перший дзвінок – це радше крок, що вселяє довіру", – зазначив Стубб.

РЕКЛАМА

Стубба також запитали, як після телефонного дзвінка з Путіним продовжуватиметься налагодження контактів та відновлення відносин з Росією. На що він відповів, що у майбутньому відносини між Росією та Фінляндією будуть зовсім іншими, ніж раніше.

"Подивимося спокійно, крок за кроком. Єдине, що можна сказати напевно, – це те, що відносини, які, наприклад, колись існували між Росією та Фінляндією, у майбутньому будуть зовсім іншими", – сказав він.

Стубб також зауважив, що Фінляндія та Норвегія також заявили Путіну, що не схвалюють діяльність російського "тіньового флоту" у Балтійському морі.

Головні історії дня

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський попросив президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Стере передати російському диктатору Путіну певні сигнали. Їхня телефонна розмова з ватажком Кремля була заздалегідь узгоджена з українською стороною.

За словами речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, телефонна розмова Стубба та Стере з Путіним була попередньо погоджена з Україною під час зустрічі в Осло. Він зазначив, що Фінляндія та Норвегія мають спільний кордон із Росією і безпосередньо зацікавлені у власній безпеці, тому виступають партнерами України у мирних зусиллях.

РЕКЛАМА

Речник також наголосив, що Україна не виступає проти дипломатичних контактів європейських держав із Росією, якщо вони є частиною узгоджених зусиль. Він закликав інших європейських лідерів погоджувати з Києвом контакти з російським керівництвом.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що державний секретар США Марко Рубіо висловив скептичне ставлення щодо можливості завершення війни в Україні дипломатичним шляхом. Він зауважив, що під час дипломатичного процесу стане зрозуміло, чи можливий такий варіант. Рубіо визнав, що не може стверджувати, ніби переговорне врегулювання війни вже близьке.