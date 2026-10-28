Історія спільного полювання Дональда Трампа-молодшого з російським бізнесменом Умаром Кремльовим у Монголії – не просто світська хроніка. Вона порушує принципове питання національної безпеки: хто і в який спосіб отримує неформальний доступ до найближчого оточення президента США?

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27 жовтня Financial Times оприлюднила розслідування, згідно з яким наприкінці серпня син американського президента провів два дні в мисливському таборі разом із Кремльовим. Журналісти перевірили свідчення очевидців, дані авіаперельотів та відкриті документи. Представник Трампа-молодшого підтвердив їхню дружбу, пояснивши її спільною любов'ю до полювання.

Але це не перший контакт. У вересні 2025 року вони разом виступали на заході Міжнародної боксерської асоціації (IBA) у Стамбулі. А в травні 2026 року Кремльов оплатив значну частину весільних святкувань Трампа-молодшого на Багамах. Йдеться про оренду приватного острова, феєрверки та інші витрати. Ці обставини встановила ProPublica. Платежі здійснювалися через пов'язану з IBA дубайську структуру IB Challenger.

Президент Трамп і сам Кремльов заявили, що гроші повернули. Однак незалежного документального підтвердження цього немає. Та головне питання залишається: чому представник російського владного середовища фінансував приватні заходи родини президента США?

Хто такий Умар Кремльов?

Колишній Лутфуллоєв, керівник IBA, пов'язаний із представниками російського силового та політичного оточення. Розслідувачі описують його близькі зв'язки з генерал-майором Федеральної служби охорони рф Олексієм Рубежним. IBA отримувала фінансування від державного "Газпрому", а сам Кремльов набув контролю над значними бізнесовими активами в росії.

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ФСО – не ФСБ і не СЗР. Але близькість до структур, що забезпечують особисту безпеку путіна, – обставина, яку професійна контррозвідка не може ігнорувати.

У чому справжня небезпека?

Спецслужби не завжди починають із вербування або вимог передати державні таємниці. Існує значно тонший механізм – поступове формування довіри через спільні інтереси, подарунки, гостинність та особисті послуги.

У контррозвідувальній практиці це називають cultivation – цілеспрямованим розвитком відносин із людиною, яка може забезпечити доступ до впливових осіб або створити можливості для впливу на них.

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Причому така людина може навіть не усвідомлювати, яку цінність становлять її контакти для іноземної розвідки.

Трамп-молодший не обіймає державної посади, однак належить до найближчого оточення президента США. За даними FT від 28 жовтня, обидва сини президента брали участь щонайменше у 18 зустрічах з іноземними політиками та посадовцями, не маючи офіційних державних повноважень.

У Вашингтоні ця історія вже викликала запитання. Представник демократів у Комітеті Палати представників із нагляду Роберт Гарсія зажадав документи щодо фінансування весілля та відповідних контактів.

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Що це означає для України?

Чи може кремль через представників свого владно-бізнесового середовища впливати на неформальні обговорення війни, санкцій, гарантій безпеки та американської політики щодо України?

Для просування вигідних москві оцінок не завжди потрібні секретні документи. Іноді достатньо, щоб потрібну позицію повторювала людина, якій довіряє той, хто ухвалює рішення.

Водночас важливо не підміняти докази припущеннями. Особисті контакти, спільні зустрічі та фінансування святкувань документально підтверджені. Але відкритих доказів того, що Кремльов діяв за завданням російських спецслужб або вплинув на конкретні рішення Білого дому, наразі немає.

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Мій висновок: перед нами не доведена агентурна операція, а задокументована ситуація з потенційною вразливістю для іноземного впливу. Вона потребує ретельної перевірки походження коштів, ролі посередників, характеру контактів і можливих домовленостей.

Для України та її союзників це питання не світської етики, а стратегічної безпеки.

Адже найнебезпечніший іноземний вплив – не обов'язково той, що пов'язаний із передачею секретів. Іноді він починається тоді, коли чужі інтереси непомітно сприймаються як власні.

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