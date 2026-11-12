Кремль після чергового раунду мирних перемовин за посередництва США продовжує вимагати нерозширення НАТО. У РФ хочуть, щоби ця обіцянка була оформлена у відповідних документах, а не усно.

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Про це 12 листопада в коментарі пропагандистському телебаченню заявив Дмитро Пєсков, прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна. Він поскаржився, що Північноатлантичний альянс уже обіцяв не включати у свій склад нові країни, але в підсумку "НАТО п'ять чи шість разів розширювалося на схід".

"За такими важливими для нас словами (усними обіцянками. – Ред.) повинні стояти дії з, власне, напевно, документального оформлення про нерозширення НАТО", – сказав прессекретар ватажка Росії.

Очевидно, цю тему кремлівське керівництво порушувало 12 листопада, коли посланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прилітали до Москви для перемовин із Путіним.

Зазначимо, що Російська Федерація вимагала нерозширення Північноатлантичного альянсу ще до повномасштабного вторгнення в Україну, зокрема у лютому 2022 року передала американській владі відповідну вимогу.

Як писав OBOZ.UA:

– Віткофф і Кушнер провели у Кремлі понад дві години. Джерела Bloomberg стверджують, що ця розмова не призвела до зміни позицій Росії та України щодо ключових питань. Інформатор, наближений до Кремля, охарактеризував зустріч американських представників із Путіним як "візит ввічливості".

– У московському аеропорту "Внуково" Віткофф заявив журналістам, що єропейські представники можуть долучитися до наступного етапу переговорів щодо завершення війни РФ проти України.