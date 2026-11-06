Кремль використовує гуманітарні кризи, створені Росією, як зброю для завоювання прихильності Трампа: в ISW розкрили задум Москви

Росія створює гуманітарні кризи на окуповнаних територіях. А потім використовує ці кризи для завоювання симпатії адміністрації президента США Дональда Трампа.

Відео дня

Виторговує для себе поступки Москва і віддаючи силоміць депортованих українських дітей. І ця тактика працює: Білий дім замість притягнути агресора до відповідальності за криваві злочини Росії проти України радо плескає йому як "гуманісту". Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).

Росіявикористовує створені нею ж гуманітарні кризи як "зброю"

Цинізм Москви, що продовжує повномасштабну агресивну війну проти України, не має меж. Як влучно зазначили аналітики, Кремль використовує як зброю навіть гуманітарні кризи, створені Росією. У руках кремлівських маніпуляторів вони перетворюються на інструменти для здобуття ще більшої прихильності адміністрації Трампа.

Білий дім 5 листопада повідомив, що перша леді США Меланія Трамп приймала українських та російських посадовців на знак визнання успіху нещодавнього обмеженого припинення вогню в окупованих Олешках Херсонської області.

Україну на зустрічі представляли уповноважений України з прав людини Дмитро Лубінець та депутат Верховної Ради Давид Арахамія. Їх у Вашингтоні вітали так само, як і переговірника Путіна Кирила Дмитрієва та російську омбудсменку Яну Лантратову.

РЕКЛАМА

Цікаво, що ніхто з чинної адміністрації не зважив на те, що Лантратова, зокрема, перебуває під санкціями США та безпосередньо причетна до викрадення щонайменше однієї української дитини. В Україні Лантратова фігурує у кримінальному провадженні щодо депортації дітей із Херсонського обласного будинку дитини під час окупації міста у 2022 році. Разом із нею у справі проходить Інна Варламова – дружина лідера партії "Справедлива Росія" Сергія Миронова.

Наприкінці серпня 2022 року вони приїхали до окупованого Херсона під виглядом офіційного візиту та вивезли до Росії двох дітей – 10-місячну Маргариту Прокопенко та дворічного Іллю Ващенка. Жодних медичних чи безпекових підстав для евакуації дітей не було. Після депортації їм оформили російські свідоцтва про народження.

Головні історії дня

Досі не знято американські санкції і з Дмитрієва, котрий потрапив до санкційних списків США у лютому 2022-го і відтоді і досі безпуспішно намагається їх зняти.

У Вашингтоні підсанкційні росіяни, причетні до воєнних злочинів РФ проти України, відзначилися низкою цинічних заяв.

Так, Дмитрієв порівняв припинення вогню в Олешках з попередніми зусиллями Меланії Трамп щодо репатріації депортованих українських дітей з Росії.

Він заявив про гуманітарний успіх припинення вогню, не визнаючи, що вторгнення та окупація Росії є єдиною причиною гуманітарної кризи в Олешках.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

"Коментарі Дмитрієва узгоджуються з попередніми спробами Росії використати обмежену гуманітарну співпрацю – щодо таких криз, як Олешківська криза чи повернення насильно депортованих українських дітей, за які Росія несе виключну відповідальність, – щоб змусити адміністрацію Трампа зайняти більш сприятливу позицію щодо Росії та домогтися поступок від Сполучених Штатів у майбутніх переговорах", – зазначили в ISW.

РЕКЛАМА

Аналітики додали, що спроби російських чиновників зобразити президента Росії Володимира Путіна як охочого переговірника-"гуманіста", зокрема, відбулися після низки руйнівних російських ударів по цивільному населенню України в останні місяці, включаючи нещодавній удар, в результаті якого загинуло щонайменше 14 людей у ​​Дніпрі. Цього удару було завдано під час "Олешківського перемир'я".

Як повідомляв OBOZ.UA, 5 листопада Меланія Трамп прийняла делегації України та Росії в Білому домі.

Різниці між представниками держави, що стала жертвою агресії, та представниками агресора, який повністю відповідальний за пекло в Олешках, чинна адміністрація президента США не робить взагалі.