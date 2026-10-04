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"Кремль програє війну": в ЄС відповіли на погрози Росії дипломатам в Києві

Софія Закревська
Софія Закревська
Time to read2 хв
icon 2,1 т.
"Кремль програє війну": в ЄС відповіли на погрози Росії дипломатам в Києві
У ЄС відповіли на погрози росіян дипломатам в Києві

Європейський Союз не згортатиме підтримку України, попри погрози країни-агресорки Росії на адресу дипломатів у Києві. Позиція дипломатичного представництва ЄС залишається непохитною, а тиск на Москву лише зростатиме.

Про це в коментарі журналістам заявив речник Європейської комісії Крістіан Віганд. Він зазначив: у Кремлі вдаються до чергових залякувань, аби змусити Європу зменшити допомогу Україні, однак росіянам не вдасться цього досягти.

"Росія не вперше вдається до таких погроз. Це свідчить про те, що Кремль програє війну і втрачає витримку. Ми й надалі підтримуватимемо Україну, викриватимемо безвідповідальні й небезпечні дії Росії та посилюватимемо тиск на неї", – підкреслив Віганд.

Він також додав, що Євросоюз реалізує наймасштабніший в історії пакет санкцій, зокрема, запровадивши цього тижня нові обмеження за депортацію українських дітей.

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У Єврокомісії наголосили, що ЄС продовжує активне фінансування та забезпечення оборонних потреб України. Зокрема, затверджено плани оборонних закупівель на 28,3 млрд євро, й окремо виділяється 6,6 млрд євро безпосередньо на військову допомогу.

"Як зазначила висока представниця Каллас, Росія готова йти на більші ризики, але ми також посилюємо наші дії, щоб збільшити ціну агресії для Росії", – зазначив речник.

При цьому статус Представництва ЄС у Києві залишається повністю незмінним.

Що сказали в РФ

Керівництво країни-агресорки Росії анонсувало нові ракетні та дронові удари по Києву. Особливе попередження Москва адресувала іноземцям та персоналу дипломатичних місій в українській столиці. Продовження терору росіяни виправдали ударом по коледжу в Старобільську.

У російському МЗС нагадали, що вже погрожували дипломатам у травні й закликали їх терміново покинути українську столицю. При цьому росіяни цинічно заявили, що нібито завдають ударів по підприємствах ВПК, центрах прийняття рішень та командних пунктах у Києві.

"Не всі прислухалися до застережень і свідомо наражають свої життя на смертельну небезпеку. У Києві працюють багато посольств, до України з візитами прибувають іноземні офіційні особи", – йдеться у заяві на сайті відомства.

Як повідомляв OBOZ.UA, речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував повідомлення про можливий переїзд дипломатичних місій із Києва, які з’явилася в окремих медіа.

За його словами, іноземні партнери не повідомляли Україну про плани переносити посольства зі столиці. Наразі немає жодних офіційної інформації про підготовку такого переміщення.

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