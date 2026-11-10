Російські боти і українські корисні ідіоти почали розповсюджувати казку про зацікавленість Росії у перемовинах в Абу-Дабі, що демонструється підвищенням рівня російської делегації.

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Це брехня. Склад російської делегації практично не відрізняється від складу російської делегації у Стамбулі в 2025 році – хіба що тепер вирішено навіть не надсилати заступника міністра оборони Олександра Фоміна. І заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін (курує СНД), і очільник ГРУ генерал Ігор Костюков у Стамбулі були.

Реальна нова людина за столом перемовин – заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, який є куратором США, але це саме тому що у Абу-Дабі, на відміну від Стамбулу, будуть тристоронні, а не двосторонні перемовини.

Незмінність складу делегації і незацікавленість у підвищенні її рівня і є свідченням незацікавленості Кремля у реальному переговорному процесі і відсутності перспектив для ухвалення реальних рішень.

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