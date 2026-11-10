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Віталій Портников
Віталій Портников

Журналіст, публіцист

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Новини політики / Думки
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Блог |

Кремль не зацікавлений у переговорах: про що свідчить склад російської делегації

Кремль не зацікавлений у переговорах: про що свідчить склад російської делегації
Переговори в Абу-Дабі. Джерело: Ми Україна

Російські боти і українські корисні ідіоти почали розповсюджувати казку про зацікавленість Росії у перемовинах в Абу-Дабі, що демонструється підвищенням рівня російської делегації.

Це брехня. Склад російської делегації практично не відрізняється від складу російської делегації у Стамбулі в 2025 році – хіба що тепер вирішено навіть не надсилати заступника міністра оборони Олександра Фоміна. І заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін (курує СНД), і очільник ГРУ генерал Ігор Костюков у Стамбулі були.

Реальна нова людина за столом перемовин – заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, який є куратором США, але це саме тому що у Абу-Дабі, на відміну від Стамбулу, будуть тристоронні, а не двосторонні перемовини.

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Незмінність складу делегації і незацікавленість у підвищенні її рівня і є свідченням незацікавленості Кремля у реальному переговорному процесі і відсутності перспектив для ухвалення реальних рішень.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Віталія Портникова
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