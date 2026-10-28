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Кравченко заявив, що проти нього нібито готували "насильницькі дії", і згадав затримання Ткача

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
192
Кравченко заявив, що проти нього нібито готували "насильницькі дії", і згадав затримання Ткача
Кравченко заявив, що проти нього нібито готували "насильницькі дії". Джерело: Руслан Кравченко/Facebook

Колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко поскаржився, що проти нього готували "насильницькі дії". За його словами, за ним було направлено групу осіб, яка мала вчинити ці самі дії.

Більше того, Кравченко звинуватив керівництво НАБУ і САП у спробі вчинення "насильницьких дій". Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

За словами Кравченка, ще у вересні він отримав інформацію про те, що слідом за ним було направлено групу осіб, яка мала вчинити щодо нього протиправні насильницькі дії. Також йому "сказали прямо", що відправити цю групу просили керівники НАБУ та САП.

Новину доповнюють…

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