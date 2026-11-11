"Кожна п'ядь російської землі буде повернена": Мединський "замахнувся" на території України після перемовин в Абу-Дабі

Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися сьогодні, 11 листопада. Після зустрічі голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що Росія нібито поверне "кожну п'ядь своєї землі", а європейські видання живуть у світі ілюзій.

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Про це повідомляють російські ЗМІ. Мединський відреагував на публікації європейської преси щодо позиції України в територіальному питанні.

"Кожна п'ядь російської землі буде повернена так чи інакше. Європейські газети, які пишуть, що Україна відкидає цю тему, нехай продовжують жити у світі своїх ілюзій", – заявив він.

Що передувало

Нагадаємо, що 10 та 11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Після зустрічі Мединський повідомив, що делегації обмінялися позиціями: з деяких питань їм вдалося знайти спільну мову, з інших – ні.

За словами російського перемовника, головною темою обговорень стала європейська система безпеки. Він заявив, що війна в Україні виявила серйозні недоліки цієї системи, тому її потрібно переглянути комплексно. На думку Мединського, майбутню архітектуру безпеки в Європі слід обговорювати вже зараз, не чекаючи завершення війни.

Також представник РФ повідомив, що Україна та Росія домовилися про масштабний обмін полоненими. Деталі цієї домовленості, за його словами, мають оголосити найближчим часом.

Окремо Мединський звинуватив європейські країни у нібито сприянні загибелі мирного населення та заявив, що не бачить підстав для переговорів із ними. Водночас американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера він назвав щирими й ефективними людьми.