"Кожна п'ядь російської землі буде повернена": Мединський "замахнувся" на території України після перемовин в Абу-Дабі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Збір на ліки для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий, важливий збір коштів на медицину для бійців: піхотинці потребують протизастудних засобівКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаВолодимир ЗеленськийЗеленський розповів, коли може відбутися випробування європейської системи протибалістичного захисту"Пріоритет – якнайшвидше закінчення війни": Зеленський розкрив деталі домовленостей за підсумками зустрічей в Абу-Дабі. Відео"Пріоритет – якнайшвидше закінчення війни": Зеленський розкрив деталі домовленостей за підсумками зустрічей в Абу-Дабі. ВідеоВідома телеведуча потрапила в страшну ДТП та отримала перелом шийного відділу хребта: в якому вона стані та що залишилося від автоВідома телеведуча потрапила в страшну ДТП та отримала перелом шийного відділу хребта: в якому вона стані та що залишилося від автоЗірковий гімнаст Ковтун відмовився говорити про Україну та розповів, як "щиро радий" виступати за нову збірнуЗірковий гімнаст Ковтун відмовився говорити про Україну та розповів, як "щиро радий" виступати за нову збірнуДо кінця 2026 року життя чотирьох знаків зодіаку стане набагато кращим: справи підуть легко й успішноДо кінця 2026 року життя чотирьох знаків зодіаку стане набагато кращим: справи підуть легко й успішно"77– енергія життя": Михайло Поплавський презентував понад 60 авторських книг та електронну бібліотеку"77– енергія життя": Михайло Поплавський презентував понад 60 авторських книг та електронну бібліотекуРецепт салатаСмачний і корисний салат із буряка на кожен день: ділимося легким рецептом стравиЛотерея Cash 5. ІлюстраціяВиграв $1 млн у лотерею та вирішив здійснити мрію дочок: як чоловік витратить частину статку
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Кожна п'ядь російської землі буде повернена": Мединський "замахнувся" на території України після перемовин в Абу-Дабі

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
12,7 т.
"Кожна п'ядь російської землі буде повернена": Мединський "замахнувся" на території України після перемовин в Абу-Дабі
Володимир Мединський. Джерело: Скриншот

Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися сьогодні, 11 листопада. Після зустрічі голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що Росія нібито поверне "кожну п'ядь своєї землі", а європейські видання живуть у світі ілюзій.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Мединський відреагував на публікації європейської преси щодо позиції України в територіальному питанні.

"Кожна п'ядь російської землі буде повернена так чи інакше. Європейські газети, які пишуть, що Україна відкидає цю тему, нехай продовжують жити у світі своїх ілюзій", – заявив він.

Що передувало

Нагадаємо, що 10 та 11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Після зустрічі Мединський повідомив, що делегації обмінялися позиціями: з деяких питань їм вдалося знайти спільну мову, з інших – ні.

Читайте також
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
15,3 т.
Мирної угоди може бути досягнуто до кінця року? Як пройшов другий день перемовин в Абу-Дабі. Головні заяви
15,3 т.
Мирної угоди може бути досягнуто до кінця року? Як пройшов другий день перемовин в Абу-Дабі. Головні заяви
Юрій Федоренко (військовий)Юрій Федоренко (військовий)
9,0 т.
Путін знову наступив на граблі: 16 дедлайнів захоплення Донбасу і тисячі трупів
9,0 т.
Путін знову наступив на граблі: 16 дедлайнів захоплення Донбасу і тисячі трупів
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
9,3 т.
Переговори в Абу Дабі закінчилися нічим. Трикутник США-Росія-Україна треба залишити для одної цілі
9,3 т.
Переговори в Абу Дабі закінчилися нічим. Трикутник США-Росія-Україна треба залишити для одної цілі

За словами російського перемовника, головною темою обговорень стала європейська система безпеки. Він заявив, що війна в Україні виявила серйозні недоліки цієї системи, тому її потрібно переглянути комплексно. На думку Мединського, майбутню архітектуру безпеки в Європі слід обговорювати вже зараз, не чекаючи завершення війни.

Також представник РФ повідомив, що Україна та Росія домовилися про масштабний обмін полоненими. Деталі цієї домовленості, за його словами, мають оголосити найближчим часом.

Окремо Мединський звинуватив європейські країни у нібито сприянні загибелі мирного населення та заявив, що не бачить підстав для переговорів із ними. Водночас американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера він назвав щирими й ефективними людьми.

Схожі теми
Війни Росії проти УкраїниПереговори Росії та УкраїниВійна в УкраїніполітикаАбу-ДабіРосіяВолодимир МединськийВолодимир Мединський
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!