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Катерина Марголіс
Катерина Марголіс

Художниця, письменниця, викладачка живопису

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Новини політики / Думки
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Кожен диктатор, якого не засудила історія, стає натхненням для наступного

Кожен диктатор, якого не засудила історія, стає натхненням для наступного
Очільник Кремля Володимир Путін

Поки на перших шпальтах будуть імена негідників і вбивць, а не їхніх жертв, поки в кожній газеті й кожному дописі ми бачитимемо путіна, трампа чи нетаньяху, поки вся система знань про світ буде побудована за правом сильного, а не того, хто має рацію (не в сенсі правих і лівих – ця анахронічна бінарність і без того вже набила оскомину), поки вбивці матимуть імена, а жертви – лише цифри, будуть нові путини, трампи й нетаньяху. 

"Сестра краківського стрільця була художницею", – пише хтось у коментарях. "Та ні, звичайна студентка художнього коледжу", – відмахується журналіст.

Поки журналісти й далі, не усвідомлюючи цього, дивляться на світ крізь ту саму призму, що й об’єкти їхніх репортажів, і докладно розбирають біографію вбивці та його арсенал, мені здається набагато важливішим говорити про інше: про батька, який зберігав удома 11 стволів, про найбільш патріархальну матрицю виховання "справжнього чоловіка", у якій зброя стає атрибутом мужності, а здатність чинити насильство – нормою.

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І мені хочеться запитати вас і себе: ім’я Брейвіка всім знайоме, а скільки імен і облич його жертв ми пам’ятаємо сьогодні? А загиблих у боїнгу, збитому гиркінською зграєю?

Нам необхідний перегляд самих лінз, крізь які ми дивимося на насильство, самої епістемології – того, як влаштоване наше знання про нього та його сприйняття в суспільстві. І запитань до ЗМІ тут безліч. І до самого устрою цієї професії, і до підготовки до неї.

Але це ще ширше. Сьогодні, в епоху соцмереж, кожен і кожна – самі собі журналісти.

Господи, як соромно останнім часом читати людожерські коментарі, особливо російськомовні, у всьому політичному й аполітичному спектрі: від зетників до нібито лібералів.

Про все. Про Україну. Про ракети, що летять щоночі. Про розбомблений центр для дітей з інвалідністю. Про Америку та мусульманських темношкірих кандидатів, які перемогли на виборах, і кандидатуру жінки з числа корінних народів.

Про Європу, для якої, так, на відміну від озвірілих травматиків – вихідців із ГУЛАГу та СРСР, – ненормально дивитися на дітей, які мерзнуть по коліна у воді, і реготати: "Ги-ги-ги, так їм і треба, хотіли води – будь ласка". І це від людей, чиє народження саме по собі – диво, що єврейство пережило Катастрофу. Риторика один в один – нацистська риторика тридцятих: заміни слово "єврей" на "араб" – і буде невідрізненно.

Європа, і зокрема Нідерланди, обурена саме цим. І портрети Анни Франк – саме тому. Але для вас сотні тисяч європейців із нормальними людськими уявленнями – це лівакі, ідіоти й антисеміти.

Антисемітизм – це, виявляється, коли не хочеш вважати нормою вбивство дітей, депортації, насильство й порушення міжнародного права. Коли вимагаєш за це санкцій.

Якщо це тепер антисемітизм, то що тоді є антонімом антисемітизму – підтримка всього цього, чи що?

Я, людина з єврейським корінням (так-так, ваша улюблена мітохондрія: генетично мтДНК передається від матері, за галахою єврейське походження теж визначається по матері – але це різні речі; я єврейка по батькові), ніколи цього не зрозумію.

Мені огидне будь-яке виправдання надмірної жорстокості 7 жовтня. Мені огидне все, що почалося з 8 жовтня: вибір на користь війни й килимових бомбардувань заради збереження власної влади Нетаньягу, а не пріоритету порятунку заручників (саме це питання я тоді поставила публічно й зазнала жахливого хейту – адже Ізраїль завжди славився саме ставленням до кожного свого громадянина й точковими, ювелірними операціями з порятунку – я пам’ятаю це з дитинства).

Мені огидна й тепер, уже після виборів, маніпуляція суспільством, яке знаходить виправдання власному глибинному шовінізму й людожерству, – сьомим жовтня. Ізраїльтяни сьогодні хворі не менше за росіян. Утім, це багато в чому множини, що перетинаються.

І те, що росія, як традиційно й СРСР, паразитує і на близькосхідних конфліктах, і на європейських протестах, і на демонстраціях (недавні французькі дослідження показали це в цифрах), і на деколоніальній темі, – не означає, що всі ці теми треба одразу подарувати російській пропаганді й на зло дядькові захищати з піною біля рота виключно власну ксенофобію та шовінізм (расизм, ісламофобію та далі за списком), а також право держави на насильство й дискримінацію.

"Якщо Євтушенко проти колгоспів, то я за" – інфантильна логіка невільних людей, які й досі відлічують свої цінності від радянської (антирадянської) травми.

Свобода – це завжди особистий вибір критичного розуму, відкритих очей і совісті. І особистий ризик опинитися в меншості або десь збігтися з більшістю й бути звинуваченим у тому чи іншому.

Я дивлюся на фотографії дітей і жінок по коліна у воді, у наметах, які здуває вітер. І читаю цей російськомовний жах. Я особисто пережила не одну повінь у Венеції, втратила під час потопу дім, книжки й власну майстерню. Мені вистачило власних дітей, які просиділи добу на холоді й без світла – для мене ці кадри є окремим тригером.

А ось зведення з України за 9 листопада. Напередодні чергових переговорів в Абу-Дабі росія за ніч запустила 317 дронів. За наведеними даними, 276 збито; влучання зафіксовано у 31 місці, падіння уламків – ще у дев’яти.

В Одесі дрон ударив по складу з продуктами для дитячих садків і шкіл. Троє загиблих, одна людина у важкому стані.

У Кременчуці повністю знищено центр соціалізації та реабілітації дітей з інвалідністю "Колібрі". Згоріли навчальні приміщення, кабінети логопедів, посібники, реабілітаційне обладнання. Під час нічних ударів по місту й району поранено сімох людей, серед них дитина.

У Хмельницькому дрони влучили в житлові будинки, почалася пожежа. У Деснянському районі Києва уламки впали поруч зі школами. У Київській області загинула 82-річна жінка. У Харкові поранено трьох людей, дворічна дитина – у реанімації.

Без електрики залишилися споживачі в половині областей України. Лише з 2 по 8 листопада – 128 російських ударів по енергетичному та нафтогазовому сектору.

І для мене ненормальною є нормалізація всього цього в тій самій Європі, де це відбувається. І вибіркова емпатія теж.

І знову – загиблі, поранені, дитина в реанімації. І "війна Кремля, а не росіян" – учорашні слова моєї колишньої подруги-журналістки хор.ру. І це на п'ятому році повномасштабного геноциду за участю мільйонів!

Знову путін, путін, путін. Сказав, подумав, хоче, не хоче…

І за рідкісними винятками – знаменитостей – імена вбитих у результаті пам'ятатимуть лише близькі.

Поки на першому плані – і в історії, і в пам'яті – залишатимуться диктатори й убивці, дедалі нові й нові надихатимуться їхнім прикладом. Геростратова слава.

У Стародавньому Римі люди недарма надавали такого величезного значення надгробкам і епітафіям та були готові платити шалені гроші, щоб поставити свій надгробок у першому ряду біля дороги, що вела до міста. "Non omnis moriar" – "Увесь я не помру": слова Горація, переспівані згодом десятками європейських і навіть російських поетів.

Поки хоч одні губи читають моє ім’я, я живий. Ми не можемо повернути тих, хто пішов, але можемо не дати їм зникнути в небутті, куди їх відправили вбивці, подбавши навіть про зникнення їхніх імен. І облич із фотографій. У Стародавньому Римі однією з форм посмертного покарання було те, що ми називаємо damnatio memoriae: стирання імені з пам’ятників і постаментів, викреслювання його з тексту й контексту публічного життя.

Подібну практику історично застосовували й у Венеційській республіці, хоча й у дещо іншій формі. Так, у залі Великої ради серед портретів дожів на місці зображення Марино Фальєро – чорне покривало. Дожа стратили 1355 року за спробу перевороту й змову проти Республіки. Напис на місці його портрета семіотично парадоксальний: "Тут місце Марино Фальєро, обезголовленого за злочини".

Диктатури недарма завжди починали з пам’яті – головного кровотоку живого суспільства.

І навпаки.

Чому ми схиляємо по сто разів на день імена вбивць? Навіщо?

І я хочу повернутися до Кракова. Колись, багато років тому, я мріяла повернутися туди, жити й навчатися там.

Це місто, його люди та мова, яку я вивчила, мені не чужі.

Магдалена Оксінська. Не просто "сестра стрільця". Молода художниця, студентка третього курсу живопису Краківської академії образотворчих мистецтв. У 2024 році в неї була власна виставка. Ось її картини, її неповторний погляд на світ: те, що було видно лише їй і що вона вже вміла передавати іншим. Її вбив брат. Разом із батьками.

І з домашніми котами.

І друга загибла художниця – Іза, Ізабела Возна, WoznaArt. Вона приїхала до Кракова на відкриття власної виставки в галереї Clava Lounge 6 листопада.

У неї залишилося четверо дітей.

Останній запис на її сторінці – афіша виставки й "Serdecznie zapraszam". "Сердечно запрошую".

Ось на що я хочу дивитися. На їхні картини, на їхні обличчя. Читати їхні слова. Запам’ятати їхні імена.

Так, я знаю, усіх хвилює хокей – і я теж обурена черговим безцеремонним, продажним рішенням щодо нормалізації країни-терористки, але вбиті діти, художники, письменники, поети й просто неповторні люди для мене – пріоритет.

І в історії краківської стрілянини – незалежно від того, причетна до неї росія чи ні, – мене хвилюють застрелені люди, коні, коти.

І дві художниці, які вже нічого не напишуть.

Жінки з пензлями й палітрами, їхнє життя, їхні картини, діти, що залишилися без матері. Вони цікавлять мене набагато більше, ніж види стволів, мужики з палицями й ключками та хто там із російськомовних антипутінців при ПАРЄ підписав чи не підписав якусь частину декларації на цю тему.

Отака ось особиста професійна деформація.

Вибачте.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Катерини Марголіс
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