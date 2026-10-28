"Кожен день відкладання – це втрати та руйнування": Зеленський наголосив на важливості виконання програми PURL. Відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує якнайшвидшого постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, які використовують для перехоплення російської балістики. За його словами, особливо важливо забезпечити безперебійну роботу програми PURL, оскільки затримки з постачанням озброєння безпосередньо впливають на здатність України захищати міста та громади від російських ударів.

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Про це Зеленський заявив на пресконференції в Гаазі з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Президент наголосив, що ключовий дефіцит України наразі становлять саме ракети для Patriot, а необхідний ресурс є як у Європі, так і у Сполучених Штатах.

Україні потрібні ракети для Patriot

Володимир Зеленський зазначив, що Росія робить основну ставку на балістичні ракети, особливо напередодні зими.

"Ключовий дефіцит наразі у нас ракети для "Петріотів", щоб перехоплювати російську балістику. Саме на балістику росіяни роблять ключову ставку у війні, особливо перед зимою", – сказав президент.

За його словами, Україні зараз необхідне особливе сприяння саме у забезпеченні засобами для протидії балістичним ракетам.

"Ресурс цей в Європі є, у наших партнерів в Америці є", – наголосив Зеленський.

Зеленський закликав не відкладати постачання за PURL

Президент окремо наголосив на необхідності повноцінного виконання програми PURL, за якою Україна отримує необхідне озброєння.

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"Важливо, щоб реально працювали відповідні програми, зокрема програма PURL, і щоб постачання за програмою не відкладалось американською стороною. Ми дуже розраховуємо на підтримку цього на всіх рівнях", – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що для України затримка з постачанням має важкі наслідки, оскільки російські балістичні удари по українських містах і громадах тривають щодня.

"Кожен день відкладання для нас – це втрати, руйнування, враховуючи, що російська балістична операція проти наших міст і громад триває в щоденному режимі без перерви. Потрібне відповідне постачання", – наголосив президент.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, президент Володимир Зеленський пояснив ситуацію з постачанням ракет-перехоплювачів для Patriot. За його словами, Україна у 2026 році отримує в середньому лише 12 таких ракет на місяць. Тому Київ домовляється про додаткові постачання з іншими країнами, переважно європейськими.